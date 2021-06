Une nouvelle naissance pour Corto Maltese

Créée en 1967, par le dessinateur et scénariste italien Hugo Pratt, Corto Maltese est une série de bande dessinée d’aventures, nommée de la sorte d’après le personnage Corto Maltese, un marin aventurier ténébreux. Elle a été traduite dans de nombreuses langues et adaptée en plusieurs films d’animation (cf. Corto Maltese, la cour secrète des arcanes [2002]). Elle met en scène les trépidants voyages et folles aventures du héros éponyme à travers le monde.

Son auteur, Hugo Pratt (1927-1995), de son vrai nom Ugo Eugenio, est qualifié d’auteur à « dessin intelligent ». Son œuvre souligne son talent pour la maîtrise des contrastes entre le noir et le blanc et ses qualités de conteur, qui font de lui l’un des plus grands maîtres du neuvième art. Vingt ans après sa disparition, ce sont deux Français qui relèvent le défi de redonner vie à cette série en arrêt depuis 1991.

Né en 1984, Bastien Vivès a suivi des études d’arts appliqués à l’Institut Sainte-Genièvre (Paris 6e), avant de poursuivre sa formation à l’Ecole supérieure d’arts graphiques Penninghen à Paris puis d’étudier pendant deux ans le cinéma d’animation aux Gobelins. Il est surtout connu pour avoir signé les romans graphiques Le Goût du chlore (2008), Polina (2011), Une sœur (2017) et Le Chemisier (2018), récompensé par le Prix BD Wolinski du Point. Il est aussi reconnu comme le créateur du manga français Lastman (2013).

La nouvelle bande dessinée Corto Maltese sera co-produite avec Martin Quenehen, ancien producteur d’émissions à France Culture, romancier, scénariste de bande dessinée et surtout fan revendiqué d’Hugo Pratt. Il a produit l’émission Ping Pong sur France-Culture et a réalisé le scénario de la bande dessinée Quatorze Juillet, en collaboration avec Bastien Vivès.

Cette dernière est le fruit d’un premier partenariat entre ces deux artistes. Le franc succès de ce polar naturaliste rend compte de la cohésion positive entre leurs deux univers respectifs, ce qui annonce du positif pour la renaissance de Corto Maltese.

Les éditions Casterman sont enchantées de ce partenariat, annoncé lundi sur Twitter :

En 2015, Casterman avait relancé la série avec deux auteurs espagnols qui sont restés fidèles au dessin du créateur, le dessinateur Rubén Pellejero et le scénariste Juan Diaz Canales. Aujourd'hui, les intentions de la maison sont différentes.

« Au niveau dessin, il a quand même fallu que je hausse mon niveau. Que je garde le mien, tout en absorbant celui de Pratt. C'était intéressant de se demander ce qu'on pouvait apporter aujourd'hui à Corto Maltese », a expliqué Bastien Vivès au journal Le Parisien.