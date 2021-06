Grève dans le plus grand entrepôt de livres d'Italie

Dans le plus grand entrepôt de livres d’Italie, appelé la « Cité du livre », de Stradella (en province de Pavie), s’est tenue une grève qui a commencé la première semaine de juin 2021 et terminé le 14 juin quand l’entreprise a accepté les demandes des travailleurs.

Né d’une joint-venture entre la société internationale de logistique CEVA Logistics et Messaggerie Libri, le plus grand distributeur de livres d’Italie, C&M Books Logistics gère l’usine depuis le 1er mars 2021.

L’entrepôt couvre une superficie de 80.000 m2 et peut stocker plus de 100 millions de livres et de journaux : il contient le stock de nombreuses maisons d’édition qui travaillent avec Messaggerie Libri. En plus des nouveautés et réimpressions, les retours passent également par cet entrepôt.

Depuis 2013 et jusqu’il y a quelques mois, la logistique et le transport des livres étaient gérés directement par CEVA Logistics, une grande entreprise multinationale. L’objectif de C&M Books, né d’un accord entre CEVA et Emmelibri (la société qui coordonne la distribution et les activités commerciales de Messaggerie Libri), est de faire de la « Cité du livre » l’un des entrepôts de livres les plus modernes d’Europe. Mais il y a déjà des difficultés à résoudre, qui concernent les travailleurs.

Les motivations des grévistes

Après les protestations des travailleurs, des affrontements entre la police et les grévistes ont eu lieu, et cette situation a entraîné des retards dans la livraison de milliers de livres, notamment ceux qui auraient dû arriver dans les librairies ces derniers jours.

La grève a été lancée par le syndicat Si Cobas et concerne une série de revendications formulées par les travailleurs depuis plus de deux ans : par exemple, une augmentation de la valeur chèque-déjeuner (de 5,29 € à 8 €), ainsi que des garanties et des protections pour un groupe de travailleurs qui ont été transférés sans préavis dans un autre entrepôt situé à Broni, à quelques kilomètres de Stradella, comme le souligne Il Post. Les syndicats ont aussi demandé à C&M Books d’internaliser tous les employés du CEVA, tant ceux qui travaillent pour les coopératives logistiques auxquelles une partie de l’activité est sous-traitée, que ceux qui ont été récemment transférés à l’entrepôt de Broni.

Un auteur du côté des travailleurs

Un auteur s’est intéressé de plus près à cette situation. Il s’agit de Gabriele Dadati, né en 1982, auteur de romans historiques pour Baldini & Castoldi. Il a été physiquement présent avec les travailleurs en grève, bloquant les camions qui entrent et sortent avec son prochain livre Secondo Casadei, Romagna mia e io (Baldini & Castoldi), qui aurait dû paraître en librairie le 17 juin.

Il explique son point de vue au journal Il Fatto quotidiano : « Si nous sommes une classe intellectuelle, alors que nous nous battons pour imprimer des livres sur du papier recyclé ou que nous dépensons pour les droits des migrants, nous devons regarder de près la partie du monde du travail que nous n’avions pas encore vue. » C’est précisément pour cette raison qu’il a décidé d’aller sur le terrain, parmi les travailleurs, pour observer et soutenir leurs luttes.

Les grévistes, pour la plupart des étrangers, lui racontent qu’« alors qu’ils touchent 1 300 euros par mois, on leur fait faire toutes sortes d’heures supplémentaires et de travail le week-end, ou qu’ils obtiennent des contrats à durée déterminée parmi un fatras de coopératives de sous-traitance de services qui, comme cela s’est produit en 2018, ne paient pas de cotisations, exploitent la main-d’œuvre et fraudent le Trésor public », comme l’écrit toujours Il Fatto Quotidiano.

La provocation : un prix Strega célébré devant les grévistes ?

Dadati sait que peu de gens sont conscients de ce que signifient les jours de grève : « Essayons d’avoir du respect pour la fatigue de la grève », affirme-t-il.

En fin de compte, voici sa proposition : pourquoi ne pas organiser la remise des prix Strega ou du Campiello (un autre important prix littéraire italien) là, à Stradella, sur l’emplacement de la grève ? « Ce n’est pas une suggestion banale ou évidente. Il y a d’énormes palettes avec des mètres et des mètres de livres. Plaçons quelques chaises au milieu et l’attention reviendra sur les problèmes des travailleurs de la logistique du livre et donc aussi sur ceux de la logistique générale en Italie. »

Des protestations de longue date

On rappelle aussi qu’il ne s’agit pas de la première fois qu’il y a de problèmes pour les travailleurs de cet entrepôt.

En mars 2019, une autre grande grève avait eu lieu pour demander, entre autres, le respect des contrats de travail. De plus, à l’été 2018, douze personnes impliquées dans des coopératives qui collaborent à la gestion logistique de l’entrepôt avaient été arrêtées pour exploitation du travail et fraude au Trésor dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de Pavie. Il s’agissait en effet de violations des réglementations sur les heures de travail, les périodes de repos et les congés.