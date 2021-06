Gaza : 200.000 $ de dons pour la librairie Samir Mansour, détruite par les bombes

Fondée il y a 21 ans, Samir Mansour était l'une des librairies plus importantes de Gaza et abritait des dizaines de milliers d’ouvrages aux thématiques variées — de la philosophie aux livres pour les enfants. La boutique était très appréciée des habitants, qui pouvaient venir lire des livres aussi longtemps qu’ils le souhaitaient. Le lieu faisait également office de maison d’édition pour certains auteurs locaux, imprimant leurs ouvrages et les proposant à la vente.

À la suite de l’escalade de violence entre Gaza et Israël en mai dernier, une frappe israélienne a détruit le bâtiment et réduit en cendre les ouvrages. Ces 11 jours de conflit auront fait 250 morts du côté de Gaza et 13 en Israël.

Rapidement, une collecte de fonds a été mise en place pour rebâtir la librairie et regarnir ses rayonnages. Gérée par les avocats spécialisés en droits humains Mahvish Rukhsana et Clive Stafford Smith, elle a connu un vrai succès. Un mois plus tard, ce sont plus de 200.000 $ qui ont été réunis pour aider à reconstruire la boutique. À cela s’ajoutent des dizaines de milliers de livres envoyés du monde entier pour aider Mansour à se réapprovisionner.

La librairie Samir Mansour avant sa destruction

« Larguer des bombes sur la librairie de Samir Mansour n’est pas la pire tragédie qui ait frappé la population de Gaza — mais cette frappe aérienne en particulier visait l’accès aux livres. C’était une attaque contre les connaissances et l’alphabétisation de cette communauté. Samir a perdu près de 100.000 livres aux services des écoliers et des adultes », a déclaré Rukhsana. « Je savais que les hôpitaux et les routes recevraient un financement, mais les institutions culturelles secondaires telles que les bibliothèques sont souvent négligées, pourtant tout aussi essentielles pour la communauté. »

L’objectif est donc de reconstruire l’endroit et de remplacer les quelque 100.000 livres qui constituaient autrefois la richesse de la librairie. Rukhsana et Smith ont également pour projet de construire juste à côté une nouvelle bibliothèque où les habitants pourront emprunter des livres gratuitement.

حين يحاربك عدو جاهل، يحرق كتبك ليلغي الفكر و يطمس الحقيقة !

...

When an ignorant enemy fights you, it burns your books to abolish thought and obliterate the truth#مكتبة_سمير_منصور#gazaunderattack #gaza#samir_mansour_bookshop pic.twitter.com/hQ208OQEse — مكتبة سمير منصور (@samirbookshop) June 3, 2021

« Avec ce type de soutien, tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une coopération humanitaire de la part des autorités israéliennes et de Gaza », concluent les deux avocats.

Un cessez-le-feu entre Israëliens et Palestiniens avait été conclu le 21 mai, mais le 17 juin Israël lançait de nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza, en réponse à des ballons incendiaires envoyés par des militants palestiniens.

Photographie : Samirbookshop Twitter