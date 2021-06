Lis Mon Livre : un projet à financer pour rendre la lecture accessible à tous

EDRLab est un laboratoire de développement international à but non lucratif, qui travaille principalement au déploiement d'un écosystème d'édition numérique ouvert et accessible dans toute l’Europe. Avec Lis Mon Livre, l’objectif est simple : faire de la lecture un plaisir accessible à tous.

En France, ce sont environ 1,7 million de personnes qui auraient une déficience visuelle, d’après les chiffres partagés par EDRLab. Parallèlement, 1 à 10 % de la population française serait touchée par les « troubles Dys » : ces troubles, souvent appelés troubles cognitifs spécifiques, apparaissent généralement au cours du développement de l’enfant, et persistent à l’âge adulte.

D’après la Fédération Française des Dys, en plus d’avoir « des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale », ils peuvent aussi « provoquer un déséquilibre psycho-affectif » chez les personnes touchées.

En effet, pour tous ces gens qui rencontrent des difficultés de lecture, les livres audio sont à la fois une nécessité et un plaisir. Or, un autre problème se pose : comment choisir un livre audio lorsqu’on est aveugle ou malvoyant ?

Une personne aidante semble ainsi indispensable pour effectuer un quelconque choix, surtout face au nombre grandissant de livres au format audio. Et, par ailleurs, une application de lecture accessible est nécessaire pour une écoute facilitée.

C’est avec ces problématiques à l’esprit que EDRLab s’est lancé dans Lis Mon Livre. Ce projet vise à développer une plateforme, qui nécessite pour interface un haut-parleur intelligent – tel que Google Home ou Amazon Echo –, afin d’y associer une médiathèque numérique capable d'exposer ses fichiers de livres audio.

L'objectif serait de mettre en ligne une plate-forme proposant des fonctionnalités de base à un panel de bêta-testeurs dès 2021. Ces bêta-testeurs, tout issus de l’Association Valentin Haüy, seront équipés d’appareils Google Home. Ensuite, 2022 verrait les fonctionnalités de la plate-forme perfectionnées, en suivant les remarques du panel, avec cette fois-ci une extension aux appareils Amazon Echo.

« Le logiciel que nous développons est en open source et peut être facilement déployé dans le cloud », explique EDRLab. Tout est pensé, donc, pour rendre l’utilisation simple et intuitive. « La plateforme sera mise à disposition d'un grand nombre de partenaires EDRLab et nous pourrons apporter un support technique aux médiathèques désireuses de mettre en œuvre cette solution. »

Lis Mon Livre est actuellement à la recherche de fonds. Pour participer à ce projet, il est possible de faire un don via une cagnotte, mise en ligne sur Ulule.