Sylvain Tesson et Vincent Munier présentent La Panthère des neiges à Cannes

Le voyage au cœur du film de Marie Amiguet est aussi celui qui a donné naissance au livre de Sylvain Tesson, avec lequel le long-métrage partage d'ailleurs son titre. La Panthère des neiges suivra donc les deux hommes, l'écrivain Tesson et le photographe Munier, lancés dans un périple pour apercevoir, même quelques secondes seulement, la fameuse panthère des neiges...

Le synopsis du film :

Vincent Munier, l’un des photographes animaliers les plus reconnus au monde, emmène avec lui l’aventurier et écrivain Sylvain Tesson sur les hauts plateaux tibétains. Ensemble, pendant plusieurs semaines, ils partent à la recherche de la panthère des neiges, l’un des félins les plus rares et les plus difficiles à approcher. Guidé par Vincent Munier, Sylvain Tesson va apprendre à décrypter ces espaces sauvages, redécouvrir l’attente, le silence et l’observation