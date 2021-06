Audible France : 10 millions € par an investis pour le livre audio

Le JDD consacre un article au développement du livre audio en France, et plus spécifiquement, à décrypter comment son actuel leader est en train de jouer les démiurges. Audible façonnerait le secteur de l’audiolivre à son image, s’accommodant pour l’heure des règles en vigueur. Tout à la fois libraire, proposant l’offre d’éditeurs, et producteur de contenus originaux, la filiale d’Amazon s’est lancée en 2016 sur le marché français, avec les mêmes perspectives que pour le livre numérique : rafler la mise.

Nicolas Sarkozy, VRP de luxe

Et justement, voici que l’on annonce avec tambour et trompettes la production de l’audiobook Le temps des tempêtes, livre où Nicolas Sarkozy a apposé son nom — et pour lequel il a donné sa propre voix. Oh, évidemment, quand un Barack Obama se plie à l’exercice, l’ex-président français ferait la fine bouche en refusant. Mais tout de même.

25 heures d’enregistrements, pour 13 heures d’écoute au final. « C’est un marathon qui demande beaucoup de travail, parce que Le Temps des Tempêtes c’est 520 pages, et parce que je dois rester concentré sur chaque mot. Je ne voulais pas faire un livre parlé, je voulais faire un livre interprété. Et pour interpréter, il faut donner. Tout donner », témoigne le président Sarkozy. Dont le cachet présidentiel n'a par ailleurs pas été dévoilé...

Or, pour s’offrir un président de la République, il faut les moyens d’Audible. À ce jour, rapporte le JDD, ce sont 500.000 audiolivres disponibles dans l’ensemble du catalogue, avec près de 15.000 titres en français. Mais sur les 3000 livres audio que le marché français présente à l’année, Amazon en produirait près d’un millier.

Miser sur le potentiel, voire le créer

Et Bertrand Étienne, directeur général d’Audible France, de faire trembler les éditeurs : « Les trois prochaines années s’annoncent décisives pour savoir si nous allons basculer vers une consommation plus marquée, de l’ordre de 5 %, comme en Allemagne. » Ce qu’il ne dit pas, en revanche, c’est que les accords passés avec Amazon ont des répercussions sur les conditions de distributions des livres. Nous y reviendrons.

Pour asseoir sa domination, ce sont 10 millions € qu’Audible investit chaque année dans ce format. Un chiffre avancé sans trop de précisions, mais qui laisse songeur : « Impossible à suivre pour des éditeurs, même un groupe comme Editis, avec la force de frappe de Vivendi, ne pourrait tenir la distance », nous assure un observateur.

« Cela doit comprendre toute la communication associée », relativise un spécialiste de l’audiolivre. Car Audible n’hésite pas, depuis ses premiers pas, à solliciter blogueurs, influenceurs, starlettes ou même de grands noms de l’édition — comme dernièrement Amélie Nothomb. « Tout cela a un coût, que l’on place dans la publicité, les partenariats, l’achat d’image — celle des autres, pour faire briller la sienne », poursuit une influenceuse approchée par Audible.

Selon les données du baromètre Sofia, SGDL, SNE (2021), près d’un Français sur cinq (19 %) a déjà écouté un livre audio physique ou numérique (9,9 millions). En outre, l’année 2020 aura aidé à la transition vers ce format : 26 % des lecteurs de livres audio numériques le sont depuis moins d’un an (21 % pour le livre audio physique et 15 % pour le livre numérique). Et plus spécifiquement chez les 15-24 ans : un sur cinq a déjà écouté un livre audio.

Art de l’intox, en trois volumes — audio, évidemment — avec prequels et sequels associés ? Nous attendons des précisions d’Audible sur ce point.

Le récent passage devant le Sénat d’une proposition de réguler la commercialisation de l'audio livre, en instaurant un prix unique, comme pour les livres numériques, n’aura pas abouti. Et pour certains, la question va se poser de manière brûlante : « Pour le moment, tout le monde respecte une forme d’entente, basée sur des négociations contractuelles. Et si Amazon investit beaucoup, tant mieux, cela profitera à l’ensemble des acteurs du marché », indique une éditrice. Avec un rictus toutefois : « Jusqu’au moment toujours évoqué, et redouté, où il deviendra l’incontournable… »

