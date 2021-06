Sindiwe Magona : l'apartheid en héritage, rencontre exceptionnelle

En août 1993, Amy Biehl est tuée par un groupe de jeunes noirs du township de Guguletu. L’émotion provoquée par le meurtre de cette jeune Américaine blanche, boursière, venue en Afrique du Sud aider la population noire à préparer les premières élections démocratiques du pays, est immense. Incarcérés, les jeunes hommes impliqués dans le crime, puis amnistiés lors de la Commission de la Vérité et de la Réconciliation, interviennent auprès de la mère de la victime, Linda Biehl dans le cadre de la Fondation Amy Biehl dont le slogan est « créer une barrière contre la violence ». Une mise en action bouleversante de la politique de réconciliation menée dans le pays marqué à jamais par les violences des injustices légalisées de l’apartheid.

Entretien avec la traductrice de ce texte indispensable qui interviendra ce soir auprès de l’auteure en tant que traductrice et interprète.

En quoi ce roman est-il une œuvre incontournable de la littérature sud-africaine et le symbole du mouvement de réconciliation post apartheid ?

Sarah Davies Cordova : Ce roman très dur est inspiré du destin tragique de Amy Biehl, tuée lors d’une émeute en 1993 dans le township de Guguletu. Dans Mère à mère, les quatre jeunes tueurs ne sont plus qu’un, incarné par le personnage Mxolisi, fils de Mandisa. Ravagée par le drame, la mère du meurtrier décide d’écrire à la mère de la jeune fille assassinée. En quête de réponses pour elle-même, elle espère que la connaissance de la vie de son fils et de son univers permettront, si ce n’est le pardon, d’atténuer leur souffrance par la compréhension du contexte et des circonstances dans lesquelles survient cet acte de violence.

Mère à Mère est le grand roman de l’apartheid et des années qui ont suivi la libération et l’élection de Mandela, pleines d’espoirs, mais encore chargées de toutes les injustices et souffrances du passé.

Comment avez-vous été amenée à traduire ce texte ?

Sarah Davies Cordova : Professeure de littératures et cultures francophones à l’Université du Wisconsin à Milwaukee et chercheuse associée à l’Université de Johannesburg, je dirigeais le programme d’échange entre l’Université de Marquette (USA) et l’Université de Western Cap en Afrique du Sud. Dans le cadre de ce programme, les étudiants passent un semestre en Afrique du Sud, pour élargir leur horizon et comprendre le monde. Certains font un stage à la Fondation Amy Biehl, créée par ses parents, Linda et Peter, à la suite du meurtre de leur fille.

C’est une expérience très forte pour eux, car ils sont amenés à rencontrer deux des quatre jeunes meurtriers qui, après avoir été amnistiés, ont été invités par les Biehl à s’engager dans les programmes de la Fondation auprès des jeunes enfants vivant dans les townships près du Cap.

Nous faisons lire le texte avant la rencontre avec ces deux jeunes hommes qui voyagent avec Linda, qu’ils appellent d’ailleurs « makhulu », soit grand-mère en isi Xhosa. Enseignante en français, il m’a paru indispensable que ce texte connu des anglophones soit accessible au monde francophone.

Comment s’est passée la traduction, quelles en ont été les plus grandes difficultés ?

Sarah Davies Cordova : Début 2018, j’ai pris un semestre sabbatique pour le traduire. J’ai gardé les termes qui étaient dans la version originale en isi Xhosa et en Afrikaans ainsi que ceux pour lesquels il n’existe pas d’équivalent en Europe et en Amérique. Il s’agissait de faire entendre la voix de Sindiwe et de rester au plus près du milieu sud-africain que je connais bien pour y avoir vécu plusieurs années. Le livre a été publié par les éditions Mémoire d’encrier à qui je l’ai proposé, connaissant bien leur ligne éditoriale. Il est sorti à l’automne 2019 au Québec et en août 2020 en Europe.

Avec une postface de Véronique Tadjo et un texte de Christiane Taubira pour la 4e de couverture, toutes deux soulignant la puissance et l’importante du roman. À présent, accompagner et présenter le livre aux côtés de Sindiwe Magona est une façon de prolonger mon travail de médiatrice auprès des lecteurs.

Mère à mère – Sindiwe Magona, postface Véronique Tadjo, traduction Sarah Davies Cordova – Mémoires d'Encrier

