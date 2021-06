Les conseils lecture de Bill Gates pour cet été : réconcilier l’humanité et la nature

Ce n’est pas un divorce ou des soupçons de proximité avec Jeffrey Epstein qui allait empêcher Bill Gates de trouver du temps pour lire cette année. Un peu avant l’été, le très riche amateur de lecture nous offre une petite sélection de ses livres préférés. Ces listes ne sont pas anodines et figurer parmi les 5 ouvrages conseillés par l’homme d’affaires est toujours une bonne surprise pour les auteurs et éditeurs.

En 2021, le milliardaire a vécu comme nous tous une année un peu particulière, ce qui l’a motivé à s’intéresser au futur de la planète et de l’espèce humaine. « Dernièrement, je me retrouve à chercher des livres sur la relation compliquée entre l’humanité et la nature », écrit Gates sur son blog. « C’est peut-être parce que la vie de tout le monde a été bouleversée par un virus. Ou peut-être est-ce parce que j’ai passé tellement de temps cette année à parler de ce que nous devons faire pour éviter une catastrophe climatique. »

Peu importe la raison, la plupart des livres de cette liste « traitent de ce qui se passe lorsque les gens entrent en conflit avec le monde qui les entoure ».

Les 5 ouvrages à lire cet été selon Bill Gates :

Lights Out : Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, par Thomas Gryta et Ted Mann, qui narre la chute d’une des plus grosses entreprises américaines. « Si vous occupez un poste de direction, que ce soit dans une entreprise, une organisation à but non lucratif ou ailleurs, vous pouvez apprendre beaucoup de choses ici », affirme Bill Gates qui commence donc sa réconciliation entre l’homme et la nature d’une manière très entrepreneuriale.

Under a White Sky – The Nature of The Future, par Elizabeth Kolbert, correspond parfaitement selon le milliardaire à la thématique « l’humanité contre la nature ». Publié chez Crown aux États-Unis, il sera disponible en français le 16 septembre prochain chez Buchet-Chastel, en coédition avec La Librairie Vuibert. Kolbert avait auparavant publié La sixième extinction (2014) et remporté le prix Pulitzer. L’ouvrage était publié en 2015 dans une traduction de Marcel Blanc pour la libraire Vuibert toujours.

Une terre promise, l’autobiographie de l’ancien président américain Barack Obama. Véritable best-seller, l’ouvrage est publié en France aux éditions Fayard dans une traduction de Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard. Bill Gates salue une autobiographie « inhabituellement honnête » et « un regard intéressant sur ce que signifie diriger un pays dans des moments difficiles ».

L’arbre Monde de Richard Powers, publié en France dans une traduction de Serge Chauvin pour les éditions 10/18. Seul roman de la liste il est « l’un des plus insolites » que Gates ait jamais lus ces dernières années. « Même si le livre adopte une vision assez extrême de la nécessité de protéger les forêts, j’ai été ému par la passion de chaque personnage pour leur cause et j’ai terminé le livre avec l’envie d’en savoir plus sur les arbres », conclut le libraire débutant.

An Elegant Defense : The Extraordinary New Science of the Immune System : A Tale in Four Lives, de Matt Richtel. Une véritable exploration du système immunitaire humain selon Gates. Publié avant la pandémie, l’ouvrage offrirait un regard très intéressant sur la science de l’immunité.

