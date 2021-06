Courage, rions, de Sophie de Villenoisy, Prix 2021 du Livre d'Humour de Résistance

Les Prix du la Maison du Rire et de l’Humour vise à récompenser « l’état d’esprit, l’attitude et le comportement, face à une situation de pression forte, d’oppression ou de tentative de soumission […] que ce soit à caractère politique, militaire, socioculturelle, économique ou physique » d’une personne, d’un groupe de personne, ou encore d’une œuvre littéraire, qui auront manifesté, témoigné et exprimé « fondamentalement, irréductiblement et de manière permanente une résistance forte essentiellement activée, véhiculée, exprimée et soutenue par l’humour, le sens de l’humour, la dérision et le rire dans toutes leurs dimensions et champs, le tout porté par une ferme volonté de renverser cette situation et d’en supprimer irrémédiablement tous les effets ».

Au centre de ce prix, donc : l’humour, le pouvoir de dérision, une légèreté face au tragique.

Cette année, parmi la vingtaine de titres reçus, c’est le travail de Sophie de Villenoisy qui a charmé le jury : Jean, quinquagénaire, dessinateur d'albums, un peu looser et légèrement has been, après une vingtaine d'albums qui n'ont pas connu le succès mérité, peine à y croire en lui, en l'avenir. Le voilà mal lorsque son épouse, pour son anniversaire, lui offre un cadeau combien original : un stage de rigologie.

Pour Jean, l'humour c'est compliqué, lui qui porte un regard cynique sur ces rigolos émoustillés. Le décalage entre cette réalité psychorigide à travers Jean et ces fous du rire est profondément jubilatoire. La suite est un peu plus sérieuse, émouvante aussi.

Notre dessinateur rencontre à l'hôpital où travaille son épouse le jeune Arsène, atteint de leucémie. Un lien se crée entre ces deux-là, si bien que Jean retrouve un peu d'énergie et de sens dans ce gamin à l'humour sincère malgré sa souffrance. L'humour des premières pages est un peu perdu pour se centrer davantage sur l'humain dans sa complexité, ses doutes et ses peurs. L'émotion est grande gagnante et touche profondément.

Sophie de Villenoisy nous propose au final une jolie palette du rire avec une envie franche de nous faire passer un moment hors du temps, où le rire qu'il soit sincère ou forcé n'est qu'une manière d'avancer sur ce chemin parfois épineux qu'est la vie et nous l'en remercions pour ce moment si rafraîchissant et plein de vie vraie !

Dans Courage, rions, l’autrice raconte avec humour et émotion ces rencontres inattendues susceptibles de nous changer à jamais. Un roman qui arrache du rire, et des larmes, mais surtout qui rappelle qu'il faut parfois se mettre en danger pour donner le meilleur de soi, pour les autres et finalement à soi-même.

Le Prix du Livre d'Humour de Résistance sera décerné à Paris début septembre à une date et en un lieu précisés ultérieurement.

L’année dernière, c’est Tom Hodgkinson, pour sa résistance remplie d'humour, qui avait été récompensé par ce Prix.

Sophie de Villenoisy – Courage, rions – éditons JC Lattès – 9782709665599 – 248 p . – 19 €

