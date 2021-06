Le Livre à Metz : “Ce que nous recherchons, c’est la générosité.

De la place de la République à l’Esplanade, on ne contemple pas quarante siècles de distance. Pour autant, les Jardins qui jouxtent le lieu traditionnel de la manifestation nécessitaient des adaptations. « Heureusement, nous avons dans l’équipe des logisticiennes hors pair », plaisante la présidente. De quoi faciliter ce retour sur site – après une édition 2020 toute de numérique maintenue. « Ce qui est intéressant, c’est que les gens remarquent la verdure qui les entoure : c’est un de ces effets post-Covid, que de faire attention à l’environnement. » De la pandémie, autant que de la programmation, peut-être ?

Aborder le futur

En axant ses rencontres sur le thème Demain est à nous, les organisatrices — l’équipe de salariées est exclusivement féminine, avec Brigitte Joly, chargée de projets, et Véronique Nguyen du comité d'organisation — ont marqué le coup. « Demain, c’est tout à la fois le message d’espoir et le pont jeté entre passé et réflexion sur l’avenir », souligne Claire de Guillebon, la programmatrice. « Aborder ces sujets sociétaux, comme l’amour, le travail, le vivant, la planète, à travers des œuvres ancrées dans le réel, l’imaginaire et le factuel, c’est notre ADN. » Le factuel, parce que Le Livre à Metz demeure un festival où littérature et journalisme se conjuguent. « Et la presse sait tout aussi bien raconter le présent que se projeter vers le futur », insiste-t-elle.

Mathias Enard et Aline Brunwasser

« Pour 2021, nous voulions faire rêver », reprend Aline Brunwasser. Retraitée, la présidente n’en prend pas moins son rôle très au sérieux : quand il s’agit d’intervenir auprès des pouvoirs publics, des partenaires, elle sait revendiquer l’indépendance de l’association, et son rôle. « J’ai passé ma carrière dans des entreprises, il m’en reste quelque chose », sourit-elle. Car depuis quelques années, Marie-Hélène Caroff, ancienne programmatrice et directrice de l’événement, avait amorcé un mouvement de professionnalisation. « L’exigence était déjà là dans l’offre culturelle », reprend la présidente. « Nous devions passer un cap, et mieux structurer l’organisation de l’association, pour que progresse l’événement. »

La ligne éditoriale, avant toute chose

Avec 35.000 visiteurs accueillis durant les éditions classiques, restait aussi le désir de se détacher d’une comparaison persistante avec Le livre sur la place, à Nancy. « L’identité du Livre à Metz s’est consolidée ces dernières années : on nous ne regarde plus à l’aune du festival nancéien. Certainement parce que nous avons su clarifier le projet associatif, le fonctionnement et établir des procédures », complète Claire de Guillebon.

Cette scientifique de formation reconnaît que l’esprit cartésien a joué, en somme pour le meilleur. « Désormais, salariés et les bénévoles extrêmement impliqués interagissent dans une meilleure adéquation. De même, nous avons défini un protocole permettant d’intégrer de nouveaux libraires sur l’événement. »

D'autre part, depuis 2017, la romancière Valentine Goby et le reporter-écrivain Olivier Weber interviennent en qualité de conseillers littéraires. Là encore, un gage permettant de monter en qualité. « Nous n’avons pas vocation à inviter des auteurs parce qu’ils sont simplement populaires, ou best-sellers », note la programmatrice. « L’identité éditoriale prime. La notion de grand public ne tombe pas non plus dans le principe du “vu à la télé”. Ce que nous recherchons, c’est la générosité. C’est là que réside notre volonté première. »

Brigitte Joly et Claire de Guillebon, téléphone en main

Sous la chaleur de ce week-end, Marie Desplechin, Mathias Enard ou encore Florence Aubenas (pour une rencontre véritablement captivante) et Fabien Toulmé se sont succédés. Le premier prix Frontières Léonora Miano fut remis à trois lauréats, quand Olivia Elkaïm reçut le prix Le Livre à Metz. Claire de Guillebon savoure : « Tout est là… », désigne-t-elle, en embrassant l'Esplanade. Et plus encore, car de par l’approche revendiquée, « les visiteurs n’ont pas besoin d’avoir lu les ouvrages des auteurs : nos rencontres sont placées sous le sceau d’une thématique, discutée, débattue. S’ils ne connaissent pas l’œuvre des invités, ils auront envie, après la discussion, de les découvrir ».

2022, intense avant d'avoir débuté

En ville, un peu plus loin, les librairies jouent le jeu, des habitants s’arrêtent devant une affiche : « Ça a commencé hier ! » Les citoyens renouent avec leur événement, tandis que les auteurs retrouvent une ambiance. « Nous avons eu la chance, l’an passé, que la ville maintienne sa subvention versée en intégralité. Cela nous ouvre la porte à de nouveaux projets pour l’an prochain, dans la continuité de ceux menés toute l’année », se réjouit Aline Brunwasser.

« Si durant la période Covid la plus intense de l’an passé, nous avons finalement eu peu de temps pour nous poser et réfléchir, nous prendrons ce temps, pour affiner nos propositions. » Les enveloppes sont déjà fléchées, les soutiens de la Région, du département et des partenaires institutionnels demeurent. Il reste bien les difficultés liées à la sécurité sur les sites, auxquelles toutes les manifestations sont confrontées, avec des surcoûts importants. « Nous avons la chance de pouvoir discuter avec l’adjoint à la Culture de Metz, Patrick Thil. »

Et l’équipe de François Grosdidier a su montrer son attachement au festival. Maintenant, ce sont les partenariats à approndir avec l’université, le Centre de recherche sur les médiations (université de Lorraine, Crem), mais également les autres manifestations du Grand Est. Partages et retours d’expériences, bonnes pratiques, pour associer l’action locale au rayonnement national. Ou l’international, dans des échanges avec le Québec…

Après une ultime journée, où la pluie s’est présentée pour clore les échanges avant le spectacle de la soirée de clôture, Claire de Guillebon savoure les retours « positifs, qu’ils viennent des auteurs comme du public. Ce ne fut définitivement pas une année comme les autres. Personnellement, je regrette que nous n’ayons pas pu ressentir toute la convivialité qui est notre marque de fabrique ». Pour autant, les visiteurs auront répondu présents — nombre de rencontres du week-end étaient déjà entièrement réservées avant la date.

D’ailleurs, le prochain rendez-vous est fixé, du 8 au 10 avril 2022. Et d’ici deux semaines, l’ensemble des rencontres sera disponible en rediffusion sur YouTube. Sans trop de doute, malgré les obstacles déjà identifiés, les organisatrices le pressentent, « demain est à elles ».

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ; Loraine Adam