Le coup de pouce de Marc Ladreit de Lacharrière à la librairie Science Po

Ce don soutient en effet une des missions essentielles de Sciences Po, animé d’une conviction profonde que les recherches développées en lien étroit avec la société, éclairent les enjeux contemporains dans toute leur complexité, sont essentielles au débat public.

Avec plus de 2,5 millions d’ouvrages imprimés et 785.000 livres numériques en français ou en anglais, la Librairie de Sciences Po, en accès libre et actuellement située au 30, rue Saint-Guillaume, Paris 7e, propose une vaste sélection d’ouvrages en sciences sociales, dont ceux conseillés, prescrits, et souvent écrits par les enseignants et chercheurs de Sciences Po.

Au-delà des bibliographies et des ouvrages de préparation aux concours administratifs, la Librairie offre également un large choix dans les domaines des sciences sociales, des humanités, de la littérature, de l’art, de la BD et des films documentaires pour les étudiants et professeurs de l’institution, comme pour un public large et varié. Son installation dans un nouvel espace plus vaste sur le boulevard Saint-Germain, au cœur du campus de Sciences Po, est prévue en 2021.

« Je me réjouis du soutien de Marc Ladreit de Lacharrière à la FNSP », déclare Laurence Bertrand Dorléac, Présidente de la Fondation. « Son don nous permet de poursuivre l’une de nos missions essentielles : la publication de la recherche en sciences sociales et la diffusion des savoirs. Au moment où le livre imprimé et les librairies sont mis à mal par l’évolution des habitudes de lecture et la crise que nous vivons, son engagement est essentiel. »

Pour Marc Ladreit de Lacharrière, « s’engager avec Sciences Po et œuvrer à soutenir la diffusion des connaissances en sciences sociales et politiques, renforcer la place du livre dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés si cher aux intellectuels et aux artistes est une forme d’évidence et une fierté. En effet, dans ce quartier, depuis de nombreuses années, les librairies étaient remplacées par des commerces d’habillement ou de restauration rapide. En soutenant financièrement ce projet, j’ai voulu inverser cette tendance et rendre ainsi hommage aux intellectuels, aux écrivains et aux artistes qui ont fait la gloire et la mémoire de Saint-Germain-des-Prés ».

Marc Ladreit de Lacharrière s’est toujours engagé personnellement en faveur de la Culture, notamment par son action en faveur du musée du Louvre dont il est Grand mécène et du musée du quai Branly-Jacques Chirac auquel il a fait don de 36 œuvres d’art africaines et océaniennes issues de sa collection. Cette donation est l’une des plus importantes faites à un musée français par une personne physique depuis 1945.

Il a également créé la Fondation Culture & Diversité, fondation d’entreprise qui a pour mission de favoriser l’accès aux arts et à la culture des jeunes issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 2006, près de 45 000 jeunes ont d’ores et déjà bénéficié de ses actions.

Sciences Po rappelle également que l’histoire de la famille Ladreit de Lacharrière est étroitement liée à son École : depuis la fondation de l’École libre des sciences politiques en 1872, chaque génération a vu l’un des siens y étudier ou y enseigner.

