Pas de vacances sans un livre : que mettre dans sa valise ?

Que les œuvres soient connues ou non, aient traversé les frontières ou pas encore, qu’importe : l’intention est de constituer une communauté de lecteurs réunie autour de livre belge. À l’image du Québec, dont les professionnels du livre promeuvent depuis plusieurs années l’identité éditoriale québécoise, nos voisins d’outre-Quiévrain multiplient ces coups d’éclairages sur le livre belge.

PROMOTION: “Lisez-vous le belge ?”

Pour prendre part à cette nouvelle opération, ce sera simple : envoyer un selfie ou une photo de la couverture du « livre pépite » que l’on a envie de conseiller ! Bandes dessinées, mangas, albums de jeunesse, beaux livres d’art ou de tourisme, œuvres de littérature, de sciences, de poésie, ou encore manuels scolaires... Tous les genres sont les bienvenus !

Suite à la pandémie, de la table aux voyages, les circuits courts ont la côte. On l’aurait presque oublié, la Belgique offre une diversité de paysages et d’ambiances que beaucoup avaient pris l’habitude d’aller chercher de plus en plus loin. Nombreux sont ceux qui cette année ont mis à profit de la crise sanitaire pour redécouvrir avec enthousiasme la beauté de nos contrées. Et pourquoi ne pas tenter la même expérience avec nos lectures ?

Si nos voyages risquent d’être encore bridés cet été, celles-ci ont toute liberté. Dévorés à la plage ou en mode farniente dans son jardin, des milliers d’ouvrages « made in Belgium » invitent à déconnecter, s’évader et nourrir son imaginaire. Alors quelle œuvre belge avez-vous envie de partager et conseillez-vous d’emmener en vacances ? Un doute sur la belgitude de son choix ? Les libraires connaissent la réponse.

Les groupes se retrouvent sur Facebook ou Instagram, avec quelques recommandations : partager sa photo légendée avec les informations suivantes : son nom et prénom - le titre complet, le nom de l’auteur et de l’éditeur. Bien sûr, aucune obligation d’ajouter des commentaires, mais cela servira toujours la cause.

• Un livre par selfie, un selfie par jour.

• Tous les genres sont autorisés : Bandes dessinées, mangas, livres de jeunesse, de littérature, de

sciences humaines ou de sciences exactes, de tourisme, de poésie, des beaux-livres, des ouvrages d'art, d'architecture, de patrimoine, ou encore des manuels scolaires ou parascolaires, des livres juridiques, d'économie, de gestion...

• Le fichier image reprend le nom de la personne qui fait la publication

• Et surtout partager son post et inviter ses amis à rejoindre la communauté.

• Contact : unlivrebelgedansmavalise@adeb.be

photo DR