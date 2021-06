Histoire de l’ebook #6  - E Ink, une technologie d'encre électronique

# La technologie E Ink

Des chercheurs du Media Lab du MIT (Massachusetts Institute of Technology) créent la société E Ink en avril 1997 pour développer une technologie d'encre électronique, d’abord pour les écrans rigides des liseuses, puis pour leurs écrans souples et enfin pour le futur papier électronique. Si le concept est révolutionnaire, cette technologie est le résultat d’une fusion entre trois sciences: la chimie, la physique et l’électronique.

Très schématiquement, la technologie utilisée par E Ink est la suivante : prises entre deux feuilles de plastique souple, des millions de micro-capsules contiennent chacune des particules noires et blanches en suspension dans un fluide clair. Un champ électrique positif ou négatif permet de faire apparaître le groupe de particules souhaité à la surface du support, pour afficher, modifier ou effacer les données.

En juillet 2002, E Ink présente le prototype du premier écran utilisant cette technologie, un écran de haute résolution à matrice active développé en partenariat avec les sociétés Toppan et Philips. Cet écran est commercialisé en 2004 pour diverses liseuses (LIBRIe, Sony Reader, Cybook, Kindle, Nook, etc.).

La première liseuse disposant d’un écran E Ink de 6 pouces (au lieu de l’écran à cristaux liquides habituel) est le LIBRIe, lancé en avril 2004 par Sony au Japon. Suit le Sony Reader lancé en octobre 2006 aux États-Unis, avec un écran utilisant une technologie E Ink plus avancée, à savoir «un écran qui donne une excellente expérience de lecture, très proche de celle du vrai papier, et qui ne fatigue pas les yeux», selon Michael Cook, auteur du site epubBooks.com.

Le CyBook Gen3 (lancé par Bookeen en juillet 2007), le Kindle (lancé par Amazon en novembre 2007) et le Nook (lancé par Barnes & Noble en novembre 2009) disposent eux aussi d’un écran E Ink.

# La technologie Gyricon

Un autre projet d’encre électronique est développé par la société Xerox. PARC (Palo Alto Research Center), son centre de recherche dans la Silicon Valley, met au point une technique d’affichage un peu différente dénommée Gyricon.

Très schématiquement, la technologie est la suivante : prises entre deux feuilles de plastique souple, des millions de micro-alvéoles contiennent des micro-billes bicolores en suspension dans un liquide clair. Chaque bille est pourvue d'une charge électrique. Une impulsion électrique extérieure permet la rotation des billes, et donc le changement de couleur, pour afficher, modifier ou effacer des données.

Des chercheurs de PARC créent en décembre 2000 la société Gyricon Media dans le but de développer et commercialiser le SmartPaper, un papier électronique destiné à être produit en rouleaux, tout comme le papier traditionnel. Le marché pressenti est d'abord celui de l'affichage commercial, qui utilise le système SmartSign, développé en complément du SmartPaper.

La vente d’affichettes fonctionnant sur piles débute en 2004. Viennent ensuite les panneaux de signalisation électroniques puis les premiers prototypes de papier électronique et de journal électronique. Mais il est encore un peu tôt pour ce nouveau marché. Gyricon Media ferme ses portes en 2005 et les activités de recherche et de développement reviennent dans leur lieu premier à Xerox.

# Le projet @folio

Une digression maintenant, pour rendre hommage à Pierre Schweitzer, architecte designer à Strasbourg (France), qui conçoit dès 1996 @folio, un baladeur de textes radicalement novateur et malheureusement resté à l’état de prototype, malgré le dépôt d’un brevet international en avril 2001 et la création de la start-up française iCodex en juillet 2002.

Pierre Schweitzer explique en août 2007 dans un entretien par courriel : « Il s’agit d’offrir un support de lecture efficace aux textes qui n’en ont pas, ceux qui sont accessibles sur le web. Avec @folio, je reste persuadé qu’un support de lecture transportable qui serait à la fois simple et léger, annotable et effaçable, à bas coût, respectueux de la page et de nos traditions typographiques, pourrait apporter un supplément de confort appréciable à tous les usagers du texte numérique. Une ardoise dont on pourrait feuilleter l’hypertexte à main nue, en lieu et place de l’imprimante. (...)

C'est un mode de représentation totalement ouvert et accessible à tous : il supporte l'écriture manuscrite, la calligraphie, les écritures non alphabétiques, et le dessin à main levée, toutes choses qui sont très difficiles à faire à l'aide d'un seul outil sur un ordinateur ou un "ebook" classique. Cette conception technique nouvelle et très simplifiée permet de recueillir une grande variété de contenus et surtout, elle permet un prix de vente très raisonnable (100 euros pour le modèle de base) dans différentes combinaisons de formats (tailles d'écran) et de mémoire (nombre de pages) adaptées aux différentes pratiques de lecture. »

Mais @folio restera un prototype et ne sera malheureusement jamais commercialisé faute de soutien financier en France et en Europe. Mon sentiment est qu’@folio aurait pu figurer en bonne place à côté du Kindle et de l’iPad, mais avec un modèle ouvert radicalement différent. L’exception française, qui ne s’est pas produite. Il ne reste qu’un beau souvenir immortalisé dans un article d’ActuaLitté de juin 2011.