Vincent Montagne : la pneu manie chez Michelin

Selon les informations de La Lettre A, le changement n’est pas des moindres. En effet, Vincent Montagne remplacera Jacques de Chateauvieux, aux commandes la Société auxiliaire de gestion (Sages) depuis 2022.

Précédemment Vice-président, Vincent Montagne avait fait monter Mage Invest, une holding qui a structuré les actionnaires familiaux, à partir de 2009. Or, ce mouvement a permis d’accéder à une position plus importante pour peser dans les décisions.

Président du conseil de surveillance de la Sages, il aura donc la main sur les prochains dirigeants de l’entreprise — dont les nominations découlent des propositions de la Sages. Or, en maintenant un membre de la famille à la tête, la gouvernance de l’entreprise n’en sera que plus familiale. On connaît le dicton : « Quand la route est bien longue, un bon ami n'est jamais de trop. »

Rappelons qu’en février dernier, Michelin et Média-Participations avaient présenté la création d’une maison d’édition commune. Michelin Editions, joint-venture donc le capital est partagé respectivement à 40/60, résulte d’un rapprochement amorcé de longue date. Depuis 2004, la distribution de Michelin était assurée par MDS, filiale du groupe Média-Participations — pour les Guides verts, ou encore le Guide Michelin. À partir de janvier 2020, c’est Média Diffusion qui avait également pris le relais pour la communication auprès des libraires.

Michelin Editions reprenait donc toutes les activités de publication de Michelin Travel Partner, structure qu’avait montée le producteur de pneus de Clermont-Ferrand. À la tête de la nouvelle société, Paul Carril, devenu directeur général, alors qu’il occupait le poste de directeur des opérations chez MTP — quand Claude de Saint-Vincent reprenait la présidence.

Le catalogue Michelin regroupe aujourd’hui plus de 1300 titres répartis dans 17 collections, et disponibles en 7 langues. L’activité Cartes & Guides représente, environ 6 millions de produits vendus par an.