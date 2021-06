À table avec Flaubert : des menus inspirés par l'oeuvre de l'écrivain

Reconnu pour la qualité de ses œuvres et son investissement total dans l'écriture, Flaubert était aussi un « bon vivant ». Si bien que sa littérature témoigne de son plaisir de manger.

La journaliste Valérie Duclos a réuni méticuleusement cette passion culinaire dans son ouvrage À la table de Flaubert, publié aux éditions Falaises en 2020. Elle y a répertorié tous les plats, mets, banquets, présents dans les différents ouvrages de l’auteur, sans en laisser une miette. Pour célébrer l'art de vivre en Normandie, plusieurs recettes sont agrémentées de photographies de paysages, d’architectures ou encore de banquets normands.

Elle affirme que « même dans sa correspondance avec Georges Sand, il y a beaucoup d’évocations gourmandes, car je pense que Flaubert était un “bambochard” de son époque ! C’était une façon de profiter de ses contemporains entre deux séances d’écriture », rapporte France 3 Normandie.

Une initiative culinaire pour l'année Flaubert 21

Dans la continuité de cet éloge culinaire, les festivités ont repris de plus belle depuis le 9 juin. Moins d’un mois après la réouverture des terrasses, 50 chefs normands ont voyagé à travers l’œuvre du réaliste Flaubert pour en tirer les éléments — aliments — les plus alléchants.

Le département de Seine-Maritime, dont il est originaire, a proposé aux chefs restaurateurs du territoire normand d’inclure dans leur menu un plat au nom de l’auteur. Pour l’instant, 50 chefs cuisiniers sont répertoriés, mais l’initiative, prévue jusqu’au 31 décembre 2021, devrait en rassembler beaucoup d’autres — notamment au moment des fêtes de fin d’année, qui seront l’occasion pour ces restaurateurs de célébrer la passion de Flaubert pour les huîtres.

Présent dans Un cœur simple, L’Éducation sentimentale ou encore Salammbô, le goût de l'auteur pour l'art culinaire se fait surtout entendre dans son chef-d’œuvre Madame Bovary. Le banquet pantagruélique du mariage d’Emma et Charles est la représentation même de l’attachement de l’auteur aux plats traditionnels et normands.

« C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre aloyaux, six fricassées de poulets, du veau à la casserole, trois gigots, et au milieu, un joli cochon de lait flanqué de quatre andouilles à l'oseille », peut-on ainsi lire dans le chapitre 4 du récit.

Des cuisiniers qui prônent la culture locale

En hommage à l’attache de Flaubert pour les plats locaux, les chefs restaurateurs s’inspirent à leur tour de la cuisine traditionnelle de chez eux pour faire saliver les clients. Pour l’occasion, des fiches thématiques ont été conçues afin d’alimenter la créativité de ces chefs cuisiniers. Parmi ces thèmes, on dénombre : Flaubert et la mer, Les banquets de Salammbô, Dans la cuisine de Croisset, Les délices de Madame Bovary ou encore À travers champs, relève actu.fr. Plusieurs restaurants participent à cet évènement, reconnaissable de l’extérieur grâce à l’écusson « À table avec Flaubert », à l’entrée des restaurants participants.

Parmi ces derniers, au restaurant l’Odas, le chef Olivier da Silva, aux côtés de Suzanne Waymiel, a eu l’audace de réinterpréter à sa sauce un renommé plat flaubertien.

Interrogé par France 3, le chef suscite l'envie en décrivant un « pigeon royal, servi avec des asperges de saison, et de l'ail des ours, présent en ce moment dans nos forêts, un plat simple, mais gourmand qui rappelle l'enfance de Flaubert ». Cependant, il ne se contente pas de cet unique plat, et présente aussi sa « tourte de caille, fenouil d’Albert, pomme et noisette », recette inspirée du livre de Valérie Duclos.

Quant au chef Christian Mauduit, du restaurant de Jumièges, il a confectionné un plat typiquement normand à base de joues de bœuf braisées au cidre.

Cependant, le chef Philippe Coudy, gérant de la brasserie Paul à Rouen et président départemental de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), précise à Paris Normandie qu’« il y a tellement de produits dont [Flaubert] parle dans ses œuvres que [les restaurateurs] ont dû faire un choix ».

La brasserie Paul propose de déguster en entrée une poêlée d’asperges, œuf mollet et andouille de Vire, suivie d’un plat composé de joue de bœuf avec un écrasé de chou-fleur et de pommes de terre. L’apogée culinaire est atteinte avec la brioche, cuisinée façon pain perdu au caramel. Chez Paul, « on travaille avec des produits de saison, donc [la] carte sera amenée à évoluer toutes les semaines », ajoute Philippe Coudy.

Sandra Prédine-Ballerie, directrice culture et patrimoine de la Seine-Maritime, pointe la cerise sur le gâteau de cet évènement gastronomique. En effet, pour l’achat d’un plat Flaubert dégusté, un pass’à table sera délivré, qui donne accès à l’une des expositions Flaubert 21 du département, durant toute l’année 2021.

Parmi les 6 sites et musées du département, dont les programmations sont toutes tournées vers l’univers flaubertien : le Musée des traditions et arts normands (au château de Martainville), présentant actuellement une exposition originale à la Maison Marrou, à Rouen, « Madame rêve en Bovary » ; le Musée Victor-Hugo (Voyage(s) en Orient) ; les Jardins de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville (herbier contemporain délicieux, Flaubert entre ici et ailleurs) ; le Parc de Clères (Loulou et compagnie) ; et le Théâtre romain de Lillebonne (Flaubert et l’archéologie). L’objectif de cette initiative est « d’inciter les gens à lire Flaubert et à aller dans les musées ».

De quoi persuader de dépenser sans compter les calories !

Vous pouvez dès à présent consulter la liste des restaurants participants sur un site internet dédié.

Valérie Duclos (auteur), Guillaume Czerw (photographe) - A la table de Flaubert - éditions Des Falaises - 978-2-84811-482-8 - 140p. - 22€.