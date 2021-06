Exposition : L’élève Flaubert, “Nous étions à l’étude…” au Musée national de l’éducation

L’évocation de l’arrivée du jeune Charles au collège de Rouen fait écho à la propre scolarité de Gustave Flaubert. S’il bénéficie d’un contexte familial favorable – qui met notamment à sa disposition la riche bibliothèque paternelle et le sensibilise au théâtre –, le jeune Gustave forge en effet ses premières armes au Collège Royal de Rouen, futur lycée Pierre Corneille, où il est élève de 1832 à 1839. L’enseignement qu’il y reçoit et les rencontres qu’il y fait seront primordiales pour comprendre comment se forme le génie en devenir.

L’exposition s’attache d’abord à l’évocation de son milieu familial, des ouvrages qu’il découvre, enfant – du Don Quichotte aux Contes choisis de Madame d’Aulnoy –, jusqu’à ses premiers écrits, qu’il livre vers l’âge de 10 ans.

Elle présente ensuite son parcours scolaire au sein du Collège Royal. Une sélection de devoirs rédigés par le jeune élève Flaubert (dont certains conservés en collections particulières), mais aussi de représentations et de documents d’archives, incarne ce que pouvait être un établissement d’enseignement secondaire sous la Monarchie de Juillet.

Si les humanités, au premier rang desquelles le latin, le grec ou la rhétorique, y tiennent une place fondamentale, l’enseignement intègre également l’histoire, la composition française, les sciences naturelles et la physique. Deux enseignants ont particulièrement marqué Gustave Flaubert : Adolphe Chéruel, qui lui transmet le goût de l’histoire, et qui connaîtra par la suite une brillante carrière nationale, et Honoré Gourgaud-Dugazon, qui le passionne pour les lettres.

Se fondant sur les collections du Munaé ainsi que sur de nombreux prêts accordés par les Archives nationales, la Bibliothèque Villon, les Archives départementales de Seine-Maritime, la Réunion des musées métropolitains de Rouen, la bibliothèque de Canteleu et par plusieurs collections particulières, cette exposition réunit pour la première fois des documents et objets témoignant de la jeunesse de Gustave Flaubert.

Des visites guidées ou à thème, des spectacles et une journée d’étude vous permettent de découvrir cette exposition et d’enrichir son propos, pendant quatre mois, et notamment pendant les périodes des vacances d’été et d’automne. Les détails de cette programmation culturelle autour de l’exposition sont à retrouver sur le site de Musée.

