L’artiste taïwanaise Pei-Hsin Cho saluée par la Foire du Livre de Bologne

Créé en 2009 pour les illustrateurs de moins de 35 ans déjà sélectionnés pour le Salon des Illustrateurs, et donc automatiquement nommés pour le prix, le Prix International de l'Illustration a été mis en place pour favoriser et soutenir les nouveaux talents émergents. Mais il apporte surtout une vitrine aux professionnels du secteur.

Prestigieuse, cette distinction majeure s'accompagne d'un chèque de 15.000 € pour le gagnant ou la gagnante, offrant la tranquillité d'esprit pour créer un livre illustré au cours de la prochaine année pour publication par la maison d'édition espagnole SM, et une première mondiale lors de la Foire, l’année suivante. Le prix garantit également au lauréat une exposition personnelle des panneaux créés pour son ouvrage ; à la Foire de cette année, l'illustratrice italienne Sarah Mazzetti tient son exposition personnelle de prix dans les galeries BCBF.

Cette année, le jury était composé de Claudia Zoe Bedrick, Enchanted Lion (USA) ; de Harry Gwinner, Nobrow/Flying Eyes (Royaume-Uni) ; et de Teresa Tellechea, SM (Espagne). Il ont choisi la jeune illustratrice « en raison de la force qu'elle véhicule dans son style et de son sens intense de l'espace et de la page ».

« Son travail est inhabituel dans ses dons de perspectives qui peuvent projeter le spectateur à la fois dans l'immensité de l'espace et les profondeurs de l'univers intérieur des personnages. À son jeune âge, Cho se montre prometteuse dans sa capacité à explorer visuellement et à enregistrer des formes et des sensations de manière surprenante, invitant l'œil à s'attarder sur le monde qu'elle dessine, sur lequel elle ouvre notre vision. »

Pei-Hsin Cho est une « conteuse du visuel » taïwanaise, avec un penchant particulier pour l'illustration et l'animation. Elle vit actuellement à Londres. Son travail défie les limites de la narration visuelle, combinant des supports traditionnels et numériques pour créer des animations et des illustrations délicates et évocatrices.

Elle est capable de dépeindre un large éventail de sentiments intérieurs tandis qu'elle cherche à traduire des émotions intangibles en images concrètes et perceptibles visuellement. Des sentiments personnels surgissent invariablement dans le travail de Pei-Hsin, encapsulés dans des récits rationnels, qui provoquent des expériences inaccessibles et subjectives, avec des fragments mémoriels en arrière-plan.