Sex/Life sur Netflix, d'après le roman de B. B. Easton

Martina et Hansi, passionnés de fantasy et de vidéo, ainsi que de gadgets électroniques, ont conjugué leurs amours avec un certain savoir-faire : à travers The Nedforge, ils proposent des créations spectaculaires depuis quelque temps maintenant. Or, la dernière en date n’est, ni plus ni moins, qu’un crime de lèse-majesté commis sur JRR Tolkien. Et il faut avouer qu’une Geek aux cheveux couleur licorne, qui réalise une reliure médiévale avec fermoir, sur le Seigneur des Anneaux, ça a une classe d’envergure mondiale.