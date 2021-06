Littérature jeunesse : créer sa maison d'édition, en deux aventures

Ces deux passionnées ont lancé en mai dernier la maison jeunesse Six Citrons Acides, d’après une idée originale de Sophie : créer des livres jeunesse qui piquent la langue. Sophie avait appris à « étudier la langue non pas d’un point de vue esthétique ou littéraire, mais d’un point de vue scientifique ».

Dans ce premier volet, Marion et Sophie reviennent sur leur engagement dans ce projet. Toutes deux sont convaincues que la langue et le langage manquent à l’édition jeunesse. Marie est directrice artistique, Sophie linguiste de formation.

Marie résume sa volonté avec cette maison d’édition. « Ce qui est central dans Six Citrons Acides c’est que la langue est un bien commun, qu’on l’utilise quotidiennement et qu’en l’utilisant quotidiennement, on en oublie parfois sa richesse. Donc on travaille sur ces deux axes - [universalité et exploration], ce qui nous amène à redécouvrir la langue, la retravailler, la regarder autrement, autrement que par le prisme littéraire, [prisme] assez coutumier en édition. Après on [cherche à] rendre ces livres gourmands, accessibles, ouvrables, durables — que le texte reste en nous, que le livre physique puisse durer aussi. Puisque c’est un champ infini, on a aussi une ligne artistique à 360°, on ne se refuse aucun style, car la langue ne s’interdit rien. »

Quand Marie parle de ligne à 360°, elle renvoie à sa curiosité assez totale, car avec Six Citrons Acides « le processus de création c’est pour chaque livre, chaque idée (…), du sur mesure ».

Pour Marie créer à 360° c’est aussi envisager un modèle d’entreprise différent de ce qu’elle a pu connaître comme indépendante ou chez l’éditeur. Dans ses expériences passées, elle « [sentait] comme une coupure entre la [production et la commercialisation des livres], un manque de terrain. Ses réponses, elle les a trouvées dans l’économie sociale et solidaire, car “l’économie sociale et solidaire ce n’est pas que faire local et faire écologique”. C’est beaucoup plus que cela ».

Créer une ligne artistique à 360° grâce à l’économie sociale et solidaire, c’est le pari de Six Citrons Acides. Marie et Sophie vous expliquent comment et pourquoi dans l’épisode 17 de Dlivrable.