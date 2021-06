Naviguez littéralement sur internet avec une carte détaillée du monde numérique

Alors qu’il était encore étudiant, Martin Vargic publiait une première version de sa carte en 2014. À l’époque, c’était quelques centaines de sites qui étaient représentés, laissant de larges pans de son monde fictif vierge de toute activité.

7 ans plus tard, le web à bien évolué et une version améliorée de la carte s’imposaient. « Le paysage d’Internet a considérablement changé et l’ancienne carte est devenue de plus en plus obsolète », a déclaré Vargic à The Insider. « Je me suis considérablement amélioré en tant qu’artiste et designer, et j’ai pensé que la carte d’Internet méritait d’être revisitée, et le concept exploré et réalisé à une échelle encore plus ambitieuse et complète. »

Le graphiste a donc passé plus de 1000 heures à concevoir cette nouvelle version, enrichissant les pays fictifs de centaines de détails et référence à la société numérique. Au centre de la carte, on retrouve « l’épine dorsale de l’Internet », à savoir les différents moteurs de recherches ainsi que les fournisseurs d’accès à Internet. Google Chrome côtoie donc Orange dans cet atoll sans qui l’Internet 2.0 ne pourrait fonctionner.

La masse continentale la plus importante représente les sites les plus populaires. Facebook, Google, Apple, Amazon ou encore YouTube se tiennent à côté des petits nouveaux TikTok ou Zoom.

Si l’on observe attentivement le tracé, on observe quelques références humoristiques dissimulées ça et là. Facebook comprend ainsi la chaîne de montagnes du cyberharcèlement ou encore la péninsule de la recherche d’attention.

Le nord du globe est occupé par les groupements de ressources en ligne ou les sites universitaires. Wikipédia y occupe forcément une place de choix. Tout au sud, on trouve le Dark Web, juste derrière un atoll pirate qui représente les sites de Torrent les plus connus.

Pour estimer la taille des pays et continent numérique, Vargic s’est basé sur Alexa Rank, la mesure de trafic web appartenant à Amazon. En tout, ce sont 3000 sites qui sont représentés. On attend avec impatience la prochaine mouture, dans quelques années. À la vitesse à laquelle évolue le web, cette troisième version devrait occuper le graphique pour un bon moment.

Pour admirer la carte en haute définition, c'est à cette adresse.