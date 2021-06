Constance Joly, lauréate du Prix Orange du Livre 2021

Le Prix Orange du Livre récompense, depuis 2009, une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année en cours. Il se distingue par la mixité des votants : auteurs, libraires et lecteurs. Le lauréat reçoit une dotation de 15.000 € et son livre bénéficie d’une campagne de promotion dans la presse et sur le web.

[premières pages] : Over the rainbow, Constance Joly

Sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury, composé des auteurs Maylis Besserie, Hemley Boum, Franck Bouysse, Julia Kerninon et Guillaume Sire (lauréat 2020) ; des libraires, Olivier L'Hostis (L’esperluète à Chartres) et Bruno Lamarque (La Renaissance à Toulouse) ; et de 7 lecteurs passionnés issus de la communauté lecteurs.com, a désigné Constance Joly comme lauréate du Prix Orange du Livre 2021.

Le résumé de l'éditeur pour Over the rainbow :

Celle qui raconte cette histoire, c’est sa fille, Constance. Le père, c’est Jacques, jeune professeur d’italien passionné, qui aime l’opéra, la littérature et les antiquaires. Ce qu’il trouve en fuyant Nice en 1968 pour se mêler à l’effervescence parisienne, c’est la force d’être enfin lui-même, de se laisser aller à son désir pour les hommes. Il est parmi les premiers à mourir du sida au début des années 1990, elle est l’une des premières enfants à vivre en partie avec un couple d’hommes.

Les quatre autres finalistes étaient :

Isabelle Duquesnoy, La Pâqueline, La Martinière

Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs, Julliard

Alfred de Montesquiou, L'étoile des frontières, Stock

Dimitri Rouchon-Borie, Le Démon de la colline aux loups, Le Tripode

L'année dernière, c'était Guillaume Sire qui était désigné lauréat pour son roman Avant la longue flamme rouge (Calmann-Lévy).

