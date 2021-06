Le Prix Hors Cases 2021 attribué à Spéléographies, explorateur de BD

Lyon BD et la Sofia partagent une vision de la bande dessinée décloisonnée, ouverte sur le monde et en prise avec son époque. Car les autrices et auteurs du 9e Art, de plus en plus, abolissent les frontières supposées de la bande dessinée et dépassent les clichés qui lui sont prêtés.

Comme jamais auparavant, la bande dessinée s’est faite outil de témoignage intime de l’Histoire et du quotidien, elle est entrée dans les musées, elle s’est mêlée aux arts de la scène avec lesquels elle crée de nouveaux langages, et elle revisite constamment ses supports et ses sujets pour s’adresser à tous les publics.

Le lauréat 2021 : Le prix Hors Cases 2021 récompense “Spéléographies”, une association qui explore les rapports entre le texte et l’image dessinée.

Créé en 2014, l’association inscrit sa démarche d’expérimentation, de partage et d’éducation populaire dans un temps long et dans des dispositifs conçus sur mesure, en fonction du contexte et des participants. Le projet d’atelier-journal mis en avant dans la candidature a pour ambition de permettre à des enfants de CM1-CM2 du quartier populaire rennais du Blosne d’appréhender une forme d’information imprimée alliant le texte et l’image, dorénavant souvent méconnue de cette génération.

À travers le journal que l’on fabrique soi-même, il s’agit à la fois d’éprouver une façon exigeante et plaisante de construire et présenter l’information – c’est-à-dire un regard sur le monde – et de déconstruire une manière de découvrir, de consommer et de diffuser la fameuse « actualité en images ». Pour associer la rigueur à un regard en biais, chacun des journaux réalisés dans les 3 écoles primaires connaît une version originale et une version fake news.



Le jury 2021 :

Céline Bagot, relations presse et partenariats média Lyon BD

Thomas Cadène, scénariste, auteur, rédacteur en chef adjoint de la revue TOPO

Laurence Le Saux, journaliste radio/podcast et bande dessinée

Natacha Lefauconnier, journaliste éducation & critique de bande dessinée

Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia

Marc Pichelin, scénariste, membre fondateur de la compagnie Ouïe/Dire et des éditions les Requins Marteaux

Antoine Rivière, directeur général de l’école Émile Cohl

