Streaming : début d’une belle histoire entre OverDrive et Kanopy

En 2020, OverDrive constatait que 102 bibliothèques avaient passé la barre du million de prêts numériques, soit un total de 430 millions d’ouvrages numériques et de livres audio. Cette explosion de prêts était une première. C’est peut-être porté par un élan d’optimisme monstre face à de tels chiffres que la décision d’acquérir Kanopy a été prise.

L’arrivée du service de streaming est, en effet, un grand pas en avant. Avec l’un des catalogues de vidéo les plus renommés, Kanopy propose plus de 30.000 films à ses utilisateurs. Bénéficiant à des millions d’étudiants et d’usagers de bibliothèques autour du globe, ce catalogue est disponible non seulement sur le web, mais aussi sur téléphone et sur des plateformes de télévision.

« L'impressionnant catalogue de films, courts métrages, vidéos pour enfants et documentaires de Kanopy va améliorer les options pour toutes les institutions, et ravir les téléspectateurs de tous âges », a déclaré Steve Potash, fondateur et PDG d'OverDrive. « Les applications Kanopy et l'expérience de visionnage en streaming sont d'excellents services qui vont davantage profiter à notre réseau de bibliothèques publiques et de partenaires universitaires. »

« Kanopy est très heureux de rejoindre la famille OverDrive », a ajouté Kevin Sayar, PDG de Kanopy. « L'équipe de Kanopy est ravie de mettre sa passion pour le cinéma au service de notre objectif commun, d'aider les bibliothèques à fournir un accès à de précieuses ressources médiatiques qui favorisent un apprentissage perpétuel. »

Malgré l’enthousiasme des partenaires, les conditions exactes d’acquisition n’ont pas été dévoilées.

