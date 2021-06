Sénégal : Guillaume Nail parrain de l'ONG Janghi, oeuvrant pour les enfants déscolarisés

Plus spécifiquement, ce parrainage se concentrera sur le dernier projet en date de l’ONG : la création de la bibliothèque de Kër Janghi, dans le centre d’accueil de l’ONG, au cœur du quartier de Parcelles Assainies, à Dakar. Relier par le livre, offrir aux enfants un temps pour eux, et créer d’autres moyens d’expression sont autant de missions de cette bibliothèque.

L'action menée se déclinera en quatre mouvements :

Un appel aux dons de livres en nature. Auteurs et autrices jeunesse, membres de l’ONG, grand public sont invités à faire don d’ouvrages jeunesse, ciblés et accompagnés d’un mot, de conseils ou d’une dédicace.

Un appel aux dons en numéraire. Pour financer les frais d’expédition, ainsi que le fonds de la bibliothèque en littérature jeunesse africaine et sénégalaise. Et, à terme, recruter des intervenants afin de favoriser l’accès à la lecture et les activités connexes.

Un atelier d’écriture. Un atelier à distance entre l’auteur et les enfants, manière de créer du lien, donner corps à ce parrainage et favoriser l’expression artistique.

Le relais des actions de l’ONG. Notamment en salons, rencontres, et sur les réseaux sociaux de l’auteur.

« Quoi de plus logique pour un auteur que de parrainer une bibliothèque ! Ce parrainage me permet de mieux faire connaître l’action de l’ONG, qui œuvre de manière très concrète, personnalisée et en prise directe avec le terrain pour venir en aide aux enfants déscolarisés et en situation difficile. Je me réjouis de démarrer bientôt cet atelier d’écriture avec les enfants », assure Guillaume Nail.

De son côté, l'ONG Janghi se réjouit de cette collaboration : « C’est un honneur pour Janghi de partager cette aventure avec Guillaume Nail. Le brassage culturel entre nos deux pays, la présence d’un auteur jeunesse pour nous guider dans le choix des livres et permettre aux enfants qu’il accompagnera de s’exprimer à travers un atelier d’écriture, sont de merveilleux cadeaux pour entendre la voix de l’enfant et l’ouvrir au monde. »

crédit photo Lisa Lesourd