Paris : Enki Bilal reconstruit l'humain dans une nouvelle exposition 

Dans l’espace principal de la galerie Barbier, est présenté le premier ensemble (sur trois) de sept portraits du concept Inclusive Hybrids. Ces trois ensembles, 21 peintures donc au total, proposeront une « reconstruktion » de l’humain par l’hybridation sociale, mécanonumérotechnologique et transhumanimale… voire plus si autres affinités augmentées et (ou) régressives.

Seule la première série est achevée, et donc présentée à la galerie. Les deux suivantes donneront lieu à des expositions ultérieures.

Dans un second espace, composé de trois salles, Enki Bilal évoque à travers une sélection d’images extraites de certains de ses albums déconstruktés la fragilité de nos vies, toujours menacées par la violence et la bêtise. Des scènes d’amour et de fraternité laissent place à un monde qui s’assombrit lentement, avant de s’enfoncer dans la guerre.

C’est dans la troisième et ultime salle qu’une connexion se fait avec un autre lieu d’exposition, à plus de 677 kilomètres de distance : le MUCEM de Marseille. Là-bas, tout au sud, est présentée par Zérane S. Girardeau une exposition intitulée Déflagrations, consacrée à des dessins d’enfants réalisés au cours des guerres depuis plus d’un siècle. Des éclats collatéraux de cette explosion sont forcément venus de Marseille pour se poser dans cette dernière salle… dont, notamment, une interprétation-montage hybridifiée par Enki Bilal du Guernica de Pablo Picasso avec intégration de quatre dessins d’enfants anonymes de ces sales guerres.

Un ouvrage réunissant les œuvres présentées lors de l’exposition Reconstruckt ? et des photographies de l’exposition in situ sera diffusé en librairie à partir de novembre 2021. Ce catalogue sera accompagné d’une introduction d’Enki Bilal ainsi que d’un texte de Zérane S. Girardeau, commissaire de l’exposition Déflagrations, présentée au MUCEM en 2021.

Pour assister à l'exposition, rendez-vous au 10 de la rue Choron, du 9 juillet au 28 août 2021. Ouverture du Mardi au Samedi de 14h à 19h30. Jeudi 8 juillet, un vernissage est organisé en présence de l’artiste.

Crédit photo : RECONSTRUKT 1 Reproduit dans le catalogue d’exposition. Acrylique et pastel gras – technique mixte sur papier. 60 x 80 cm. - Gallerie Barbier