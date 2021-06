Quelque 3700 livres de la bibliothèque personnelle de Philip Roth à découvrir

Dès cette semaine, The New York Times annonce que les visiteurs auront enfin la possibilité de découvrir 3700 des livres qui ont un jour appartenus à Philip Roth – dont, entre autres, plusieurs éditions du Procès de Kafka.

L’auteur de La Tache (traduction de Josée Kamoun, Gallimard) et Exit le fantôme (traduction de Marie-Claire Pasquier, Gallimard) ne traitait pas ses livres comme des objets précieux – au contraire, les ouvrages offerts par Roth sont pour Nadine Sergejeff, responsable de cette collection unique, de véritables trésors. La plupart sont ainsi recouverts de notes marginales, dévoilant un Philip Roth en pleine conversation avec les différents auteurs, ou simplement avide de commenter chaque faux-pas, chaque coquille, chaque incohérence qu’il pouvait y trouver.

Perdus entre les pages, parfois, la correspondance de l’auteur, des listes de courses, des itinéraires de voyages, des emballages de bonbons, et même des cure-dents… Une pléthore de babioles qui souligne d’autant plus la singularité de l’écrivain.

Découvrez, par exemple, un album entier de coupures de journaux et autres articles sur l’auteur, soigneusement rassemblés et conservés par Bess Roth, sa mère. Parmi les sept albums obtenus par la bibliothèque, seul celui-ci est exposé.

Les visiteur pourront aussi examiner l'intérieur de la jaquette de The Nightmare Decade de Fred J. Cook, couverte de l’écriture de Roth. On y trouve le nom de personnages qui feront plus tard partie de J’ai épousé un communiste, publié en 1998 (trad. Josée Kamoun).

Philip Roth possédait de nombreux livres de Colette, dont une édition traduite en anglais de La Vagabonde. Celle-ci est marquée par l'auteur.

Enfin, une édition de Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell (traduction de Michel Pétris, Gallimard) : sur la couverture, on remarque, à côté d’une citation par The New York Times Book Review, un commentaire de Roth : « Citation stupide ». Un aperçu de l'esprit d'un auteur qui aura su brillier par son œuvre et sa vision du monde, unique et piquante.

Un compte Twitter est d'ailleurs dédié à cette collection bien particulière, alimentant régulièrement en découvertes ses publications :

Crédits photo : Newark Public Library