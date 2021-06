Le chantage aux critiques négatives, nouvelle escroquerie qui frappe les auteurs

Writer Beware, outil financé par l’association des écrivains américains de science-fiction et de fantasy, pour informer les auteurs, sonne le tocsin. En cette année 2021, suivant le maintien contraint au foyer de tout un chacun, les méthodes évoluent pour duper auteurs, poètes, et bien d’autres. L’un des outils en vogue serait celui de l’invitation à prendre part à une conférence, et bien entendu, tout se déroule via Zoom.

On aimerait telllllllllement vous offrir des fortunes

Ici, une entreprise nommée Crown Castle offre, contre rémunération, de faire intervenir des professionnels de l’écrit. La confusion est entretenue par le fait que le nom est celui d’une réelle entreprise, et les subtilités impliquent une réelle vigilance pour être démasquées : ici, une adresse mail avec une lettre modifiée, là un nom réputé employé pour rassurer, mais dont l’email est totalement absurde…

Dans tous les cas, l’attention doit être constante : être sollicité pour une conférence en ligne, voilà bien quelque chose de commun. Mais quand les rémunérations dépassent le raisonnable, gare à l’appât du gain.

Ici, 800 $ pour deux jours ressemblent à une manne, dont l’association invite à se méfier, d’autant plus que l’avance proposée se chiffrait à 500 $. Difficile de résister après une année sans rencontre ni tournée promotionnelle…

SCAM: des pirates convoitent des manuscrits non publiés

Les auteurs se voyaient également réclamer des données personnelles simples (nom, adresse physique), avant, très certainement, de recevoir de nouvelles demandes comme les informations bancaires, numéro de sécurité sociale… sous couvert de pouvoir procéder au règlement par avance, voici comment l’hameçonnage (ou phishing) procède désormais…

Réseaux de lecteurs ou toile d'araignée

Plus vicieux, l’attaque menée à partir des réseaux de lecture : ici, Goodreads, plateforme rachetée par Amazon, qui réunit une multitude de services, mais qui s’articule avant tout autour des chroniques et avis que publient les utilisateurs. Bien entendu, les tentatives de détournement, Goodreads en a subi une et une autre. Mais cette fois, le problème tourne à la prise d’otage : un auteur fait en effet état de menaces directes, d’une société spécialisée dans la vente de critiques favorables, mais payantes.

Or, l’auteur se trouvait pris entre le marteau et l’enclume : soit acheter le service de critiques positives, soit se retrouver avec une palanquée de critiques négatives…

Ayant refusé de céder, l’auteur s’est retrouvé avec une multitude de chroniques fallacieuses, agrémentées d’une seule étoile (sur cinq…) et greffées à ses différents livres. Heureusement, Goodreads a pu réagir et supprimer le profil responsable — sans trop de délais, la plateforme n’est pas connue pour son immense réactivité.

ARNAQUE: entretien avec un vampire numérique

Un profil conçu pour détruire les livres, par des commentaires volontairement négatifs, voilà qui rend le travail plus délicat. En outre, cette méthode d’extorsion, façon “Paye, ou on pourrit tes bouquins” semble assez nouvelle, bien que dans le forum du site, on retrouve des conversations entre auteurs faisant le récit de déboires similaires. Avec un fonctionnement plus sournois encore : un auteur qui se retrouve affublé de chroniques à 1 étoile, et qu’un inconnu contacte en lui proposant de s’en débarrasser… moyennant rétribution !

En janvier dernier, Goodreads affirmait dans une communication qu’il planchait avec ses ingénieurs pour trouver les solutions nécessaires à ces nouvelles problématiques. De son côté, la présidente de la SFWA a fait état d’un impératif à lutter contre le harcèlement et les tentatives d’escroquerie à travers la plateforme.

Pour l’édition américaine, voici autant de nouvelles préoccupations qui germent : en juillet 2019, Douglas Preston président de l’Authors Guild, association de défense des écrivains, établissait un inventaire déjà lourd de conséquences pour les créateurs. « La contrefaçon, l’usurpation d’identité de l’auteur, le clonage de titres, le piratage d’ebooks, le plagiat par copier-coller… » Et d’ajouter : « La variété et l’intelligence de ces arnaques sont à couper le souffle. »

Les faux commentaires en faisant évidemment partie, mais l’on n’avait encore jamais assisté à des chantages de la sorte. Rien n'empêche d'ailleurs de considérer que les éditeurs puissent en être protégés : dans une bien plus lourde mesure, le groupe Média Participations était frappé par un ransomware mi-avril 2021. Très discret sur les conséquences de cette prise d'otage, l'entreprise se sort tout juste de la situation, ayant récupéré son intranet ce jour même.

En France, des auteurs encore protégés

Contacté par ActuaLitté, le réseau de lecteurs Babelio, pendant de Goodreads en France, rassure : « Nous avons d’autres difficultés à appréhender, comme les chroniques biaisées positivement et que nous devons modérer par diverses méthodes comme nous l’expliquons ici », analyse Pierre Fremaux, cofondateur du site.

Et d'ajouter : « Le problème de Goodreads, c’est aussi la rançon du succès, portée par une industrie qui, aux États-Unis et au Royaume-Uni, a quelques années d’avance dans l’adoption du numérique pour sa communication. »

ESCROQUERIE: sur Facebook, François Busnel sert d'appât

À ce titre, conclut-il « les enjeux de scams ou de tentative d’escroquerie reflètent bien l’importance que le service a pu prendre, tant du côté des lecteurs que des professionnels. La tentation de manipuler les critiques est un effet collatéral de la puissance de prescription. »

crédit photo EV/ Unsplash