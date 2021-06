Le Sénat vote une loi pour l'économie du livre et contre Amazon

Quarante années après le vote de la loi Lang, la sénatrice Laure Darcos avait à cœur de prolonger le principe d’équité : depuis le prix unique du livre, à un prix unique des frais de port, il s’agissait de rétablir la concurrence déloyale entre librairies et Amazon, pour faire simple. Car, bien que d’autres revendeurs en ligne se soient alignés sur les coûts de frais de port à 1 centime, c’est avant tout parce qu’Amazon, « acteur important, a obligé les concurrents à s’y conformer », indique la sénatrice. Il est d’ailleurs étonnant « que l’autorité de la concurrence n’ait rien trouvé à dire ».

Pour la ministre, Roselyne Bachelot, il s’agit de compléter la législation de 2014 : le législateur avait encadré les conditions de vente à distance, en interdisant la décote de 5 % en cas d’expédition. Or, l’esprit de la loi de 81 ne peut plus être respecté, plus encore depuis que l’Américain est parvenu à contourner la législation de 2014 – avec sa stratégie du 1 centime de frais de port. Selon les données que présente la sénatrice, les deux tiers des libraires renoncent à mettre en place un site de vente en ligne, faute de moyens pour se moderniser.

Un “cadeau aux géants du numérique”

Que « l’écrit recueille toute l’attention des pouvoirs publics », comme le pointe Céline Boulay-Espéronnier, rapporteur de la Commission de la Culture, voilà l’objet du texte : il entend pérenniser distinction entre la flânerie de la librairie et la vente en ligne, l'achat que l'on est venu faire. Pour autant, jouer sur les frais de port, on se souviendra que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, n’en avait pas particulièrement l’envie ni la volonté.

C’est en ce sens que Martine Berthet, rapporteure pour avis de la Commission des affaires numériques, soulignait « la hausse drastique du prix des livres » que la législation allait entraîner. Et ce, « sans pour autant que les libraires ne gagnent de clients supplémentaires ». Le postulat de Laure Darcos apparaissait comme naïf : l’idée que le client « quittera la plateforme, parce qu’il sera obligé de payer des frais » semble fragile. La Commission n’y souscrit pas, plus encore parce que les acheteurs cherchent « non pas la seule quasi-gratuité, mais la profondeur de l’offre et la rapidité de livraison ».

Ainsi, les géants du net, Amazon en tête de liste, et tous ceux qui ont appliqué les frais de livraison à 1 centime, seront les véritables vainqueurs de la législation. « Amazon vend 40 millions de livres par an », assure Martine Berthet, qui dans un calcul simple, souligne que la mesure offrirait près de 100 millions € de chiffre d’affaires à l’entreprise, « gratuitement ». Probablement la seule remarque pertinente, au milieu des platitudes et lieux communs enfilés comme des perles de sagesse par les députés ayant pris la parole.

À raison d’un prix de livraison plancher, il aura enfin pour conséquence de privilégier le lecteur urbain, qui dispose d’une librairie près de chez lui. Celui qui vit loin d’un point de vente sera obligé de prendre sa voiture, pour trouver un commerce, et donc aggravera son bilan carbone. Voici comment on réalise « un cadeau aux géants du numérique ».

Casser la stratégie d'Amazon

Tout en étant rarement nommé, Amazon aura été au centre des débats, au Sénat, et semble, comme pour la loi de 2014, le principal acteur visé par cette nouvelle régulation. « Un seul acteur pratique la gratuité quasi systématique [des envois] », souligne ainsi Roselyne Bachelot-Narquin, cette loi « va simplement contraindre cet acteur à faire payer l'expédition comme ses concurrents », explique-t-elle, balayant les contre-arguments évoquant une hausse des prix des livres ou un frein à la lecture.

Viser Amazon n'entamera pas le pouvoir d'achat, ni la possibilité de se procurer des livres, y compris pour les citoyens vivant dans des zones rurales : la France compte 3300 librairies, mais « plusieurs dizaines de milliers de points de vente du livre », indique la ministre de la Culture. D'après les études, « les concitoyens ruraux préfèrent acheter leurs livres dans les grandes surfaces », quand l'achat sur Amazon serait une pratique essentiellement urbaine, et celle de catégories socio-professionnelles aisées. Ayant donc les moyens de s'acquitter de quelques euros de plus pour une livraison à domicile.

Toutefois, concède la ministre, la régulation des frais de port améliorera de fait la marge d'Amazon : « Nous préservons sa rentabilité malgré lui, on ne peut pas le nier », admet-elle. Mais ce prix plancher des frais de port permettrait de limiter sa stratégie qui fait du livre un produit d'appel.

Éviter le détournement de la régulation

Pour l'instant, rappelons-le, le mécanisme de régulation des frais de port n’est aucunement défini : prix plancher ou prix plafond, l’inconnu reste de mise. Le mécanisme et le tarif doivent encore être discutés avec le ministre de l’Économie, précise son homologue de la Culture, et l’autorité de la concurrence.

Si la loi a été adoptée dans un consensus quasi général ou presque, signalons quelques amendements adoptés : le premier, suggéré par Laure Darcos, vient sécuriser le dispositif de régulation, « pour qu’aucune stratégie de détournement ne puisse être mise en œuvre, via un programme de fidélité ou pour des paniers qui ne sont pas composés exclusivement de livres », précise-t-elle. Une sécurisation qui vise aussi à prévenir le camouflet d’Amazon à la loi de 2014, qui interdisait la gratuité des frais de port : la firme les facture depuis 1 centime d’euro.

Toujours dans cet article 1, notons que la distinction entre livre neuf et livre d'occasion, vendu comme neuf se verra enfin mise en lumière. En effet « trop souvent l’acheteur doit faire face à une confusion, trop souvent entretenue », entre les deux types de vente. Les sites de vente en ligne devront donc distinguer clairement les livres neufs et les livres d’occasion.

L’article 2, donnant aux collectivités la possibilité de soutenir les librairies, dans la limite d’une subvention de 30 % de leur chiffre d’affaires revient également de loin : calqué sur le modèle en vigueur pour les salles de cinéma, ce projet avait déjà fait un premier tour au Sénat en mars 2018. Elle émanait de Bruno Retailleau et Laure Darcos.

Quant à la relation contractuelle liant auteur et éditeur, la sénatrice entend inscrire dans la loi le dernier accord passé entre le Syndicat national de l’édition et le Conseil Permanent des Écrivains, notamment sur la récupération de ses droits pour un auteur. L’accord dévoilé en mars dernier a fait soulever quelques sourcils d’effroi, considérant qu’il y avait là une « usine à gaz » bien plus qu’un soutien aux auteurs d’une quelconque manière.

C'est dans l’article 3 que seraient ainsi transposées les dispositions prises et encadrant certaines pratiques de l’édition. Parmi ces points, en cas de cessation d’activité depuis plus de six mois, un retour automatique des droits pour les créateurs… utile ?

Un autre amendement adopté porte sur l’assermentation des agents du ministère de la Culture pour constater les infraction au prix unique du livre. Constatant l’« absence de mise en œuvre de cette compétence depuis 2014 », l’amendement confie cette tâche au Médiateur du livre. Un autre amendement adopté prévoit toutefois la possibilité pour les acteurs du livre de saisir le juge des référés, en cas d’urgence ou d’indisponibilité du Médiateur.

Livre audio, occasion manquée

Parmi les amendements non adoptés, cette fois, signalons une tentative de créer un prix unique du livre audio numérique, qui n’est actuellement pas couvert par la loi Lang. Tant la rapporteure de la commission culture du Sénat que la ministre de la Culture ont jugé cette régulation du prix « prématurée », alors que le marché du livre audio est en développement. Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, avait pourtant rappelé une fameuse association, celle du groupe Hachette avec Audible, la filiale d’Amazon, qui avait permis à cette dernière d’offrir un livre audio aux consommateurs, sans étendre ce geste aux autres revendeurs…

Le texte de loi amendé doit désormais passer en 1ere lecture à l'Assemblée nationale, après examen par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation.

On pourra suivre l'ensemble de ces échanges dans la vidéo ci-dessous :