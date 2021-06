Exposition : AJ Dungo avec In Waves à la galerie Barbier

Deux récits s’entremêlent dans In Waves. Celui du surf, autour des deux figures tutélaires Tom Blake et Duke Kahanamoku, et celui de l’amour, fou et tragique, de AJ et Kristen. Tandis que se déploie une chronologie linéaire de l’histoire du surf, AJ Dungo dévoile, en quelques scènes d’une grande pudeur, sa relation avec Kristen, de leur rencontre à son dernier souffle.

Du récit historique au deuil personnel, la houle narrative transporte et propulse le lecteur sur une planche de surf. Le temps se dilate, se fragmente jusqu’à s’abolir dans le va-et-vient des vagues. L’exposition se veut à la fois un hommage à Kristen et une ode au surf.

[Chronique] In Waves : « C’était son ultime désir : retourner à l’eau »

A l’occasion de l’exposition, la galerie publie une édition de luxe en noir et blanc de l’album In Waves. L’ouvrage, préfacé par Antoine de Caunes, reprend la version publiée par Nobrow et Casterman pour l’édition française, enrichie de quarante dessins inédits.

« C’est quand même une bien belle chose que l’art, qui autorise – je me permets d’enfoncer des portes ouvertes, on est en pleine mer – de transcender des douleurs aussi profondes par la force du trait et de la narration. Celui de AJ Dungo est un enchantement paradoxal : il célèbre la vie en étant hanté par le deuil. Il est à la fois mélancolique et vif, en mouvement constant comme s’il savait que la mer l’emportera toujours sur la mort. » Antoine de Caunes (extrait de la préface du tirage de luxe de In Waves, Éditions Barbier, 2021)

Informations pratiques

La Galerie Barbier

10 rue Choron

75009 Paris

info@galeriebarbier.com

+33 (0)6.80.06.29.95

Vernissage : jeudi 10 juin de 18h à 21h en présence de l'artiste.

Séance de dédicaces : samedi 12 juin, pour le tirage de luxe de l'album In Waves (ce titre uniquement), de 15h à 18h.