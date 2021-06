Roubaix : la Librairie Combo mixe jeunesse, BD, jeux, et un salon de thé

L'avenue Jean-Baptiste Lebas, à Roubaix, accueillera prochainement la Librairie Combo dans un local de 230 m2, qui réunira BD, jeunesse, jeux de société et salon de thé. La concrétisation d'un projet « auquel nous pensons depuis 10 ans », nous confie Ismail Said Mohamed, ancien directeur d'agence immobilière.

« C'est une artère très dynamique de Roubaix, très culturelle, avec beaucoup de petits artisans et même une boulangerie-galerie d'art », explique le libraire. La Librairie Combo, qui « mixe des univers que l'on adore », proposera aux lecteurs quelque 8000 références en BD, mangas, comics et plus de 4000 titres jeunesse.

Pour les jeux de société, Ismail Said Mohamed promet « des jeux d'ambiance, mais aussi des jeux de gestion, sans oublier des propositions plus légères, pour toute la famille », avec quelques jeux de rôle pour parachever l'ensemble.

La librairie se fera remarquer derrière une façade dessinée et décorée par Jigé, artiste roubaisien, qui s'appropriera aussi un des murs de l'enseigne.

Capucine et Ismail Said Mohamed ont déjà pensé à un programme d'animation, incluant, tous les mercredis des ateliers, et une soirée jeu le vendredi. Des escape games, des ateliers sur des thèmes spécifiques, des séances de dédicaces d'auteurs BD, des ateliers sur la parentalité, ou encore des expositions d’œuvre d’artistes locaux devraient aussi investir les lieux.

Outre Ismail Said Mohamed, présent à plein temps, une libraire expérimentée et un temps partiel accueilleront les clients, assistés par Capucine Said Mohamed deux jours par semaine. Signalons que la Librairie Combo vient de rejoindre le réseau Canal BD, qui réunit des librairies indépendantes spécialisées.

Diversité et accessibilité

Autre particularité de la Librairie Combo : une attention particulière est accordée par les propriétaires à l'accessibilité des lieux et de l'offre de livres. « Capucine est éducatrice de jeunes enfants dans un Institut d'éducation motrice, qui prend en charge des enfants sujets à une déficience motrice importante, nous avons donc essayé de rendre le lieu accessible, pour que toute la famille puisse s'y rendre sans problème », nous raconte Ismail Said Mohamed.

Une campagne de financement participatif s'ouvre aujourd'hui sur la plateforme Ulule pour financer des éléments d'accessibilité, dont une rampe, un élévateur motorisé ou encore une boucle magnétique, qui permet aux personnes atteintes de surdité de mieux percevoir le son d'une personne parlant dans un micro, par exemple.

En cas de succès, les fonds réunis permettraient aussi d'améliorer l'offre du fonds jeunesse accessible mise en place par la Librairie Combo, qui propose des ouvrages accessibles, assez rares dans les points de vente de livres.

Accessibilité allant de pair avec diversité, une sélection « Abracadabra », réalisée par les libraires, mettra en avant des titres qui proposent d'autres récits, d'autres personnages et d'autres sujets. « Ma fille a des cheveux frisés, et elle m'a demandé, un jour, pourquoi aucune princesse n'avait de cheveux frisés », raconte Ismail Said Mohamed. « C'est un point auquel nous attachons beaucoup d'importance. »