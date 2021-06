De rares éditions de Jane Austen rejoignent la bibliothèque de l’Université de Washington

Issue de la promotion de 1949, Lorraine Hanaway n’a semble-t-il jamais oublié ses années étudiantes. Son leg de rares éditions de romans de Jane Austen a ravi les bibliothécaires de l’établissement.

« Jane Austen est l’une des auteures les plus aimées de toute la littérature. Les bibliothèques de la WSU n’avaient pas de premières éditions de son travail jusqu’à présent », a déclaré Trevor Bond, doyen associé pour les recherches numériques et les collections spéciales. « Les livres sont magnifiques et soutiendront notre travail de collaboration avec les professeurs de la WSU pour introduire les sources primaires dans les cours et la recherche. »

PATRIMOINE : dans la cuisine de Jane Austen

Les exemplaires d’Emma, Northanger Abbey et Persuasion seraient en très bon état, présentant simplement des ex-libris et des inscriptions de précédents propriétaires. « Emma et Mansfield Park sont chacun publiés en trois volumes, également appelés triple deckers », explique le doyen.

Ces romans à trois étages auraient été très populaires en Angleterre à l’époque victorienne : « Il était onéreux pour les particuliers de se les procurer, mais beaucoup de lecteurs pouvaient s’inscrire à une bibliothèque par abonnement, en payant une somme modique pour emprunter des livres. La publication des romans en trois volumes a permis à plus de lecteurs d’emprunter des volumes individuels et de les rendre rapidement », conclut l’universitaire.