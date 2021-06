Badinter, Baudelaire, May Angeli : les futures expositions de la BnF

Si la Bibliothèque nationale de France accueille de nouveau des visiteurs pour son exposition L’invention du surréalisme. Des Champs magnétiques à Nadja, jusqu'au 15 août prochain, la suite s'annonce, d'ores et déjà.

À partir du 14 septembre et jusqu'au 12 décembre 2021, le site Arsenal de la BnF proposera ainsi une ouverture sur la bibliothèque de Robert Badinter, collectionneur de livres et de documents d’archives. « [P]assion pour Victor Hugo, soif de comprendre la période révolutionnaire, souci de documenter le combat pour l’émancipation des juifs, l’affaire Dreyfus ou la condition pénitentiaire » se croiseront dans cette exposition.

Lettres de cachet de l’Ancien Régime, exemples tirés de la littérature abolitionniste, souvenirs du bagne ou encore complainte criminelle seront exposés à cette occasion.

Jean Cortot, « peintre des mots », se fera de son côté une place dans la Galerie des donateurs du site François Mitterrand, qui déroulera son œuvre de peintre et illustrateur. « Son goût pour la poésie l’amène à illustrer plus d’une centaine d’ouvrages à tirage souvent confidentiel, avec des textes de René Char, Jean Tardieu ou Michel Butor. Ses livres d’artiste, la plupart manuscrits et ornés de peintures originales, jouent avec la multiplicité des formes du livre », annonce la BnF. À découvrir du 21 septembre au 7 novembre 2021.

À partir du 3 novembre 2021 et jusqu'au 13 février 2022, la Galerie 1 proposera une célébration des 200 ans de la naissance de Baudelaire avec une exposition consacrée à son œuvre. Manuscrits, éditions imprimées, œuvres graphiques et picturales (estampes, photographies, dessins, tableaux) seront présents, mais aussi les épreuves d’imprimerie de la première édition des Fleurs du Mal (1857), abondamment corrigées par Baudelaire ou le manuscrit autographe de Mon cœur mis à nu.

La BnF mettra à l'honneur, à partir du 26 novembre 2021 et jusqu'au 9 janvier 2022, l'autrice et illustratrice May Angeli, « virtuose de la gravure sur bois » qui a marqué l'illustration pour la jeunesse. En 2019, elle a fait don à la BnF de 711 pièces (planches, dessins, matrices…), originaux et tirages de travail, dont une partie nourrit cette exposition, dans la Galerie des donateurs...

Signalons aussi d'autres expositions, en dehors du domaine de la littérature :

Yitzhak Rabin/Amos Gitai, jusqu’au 7 novembre 2021, BnF I François — Mitterrand, Allée Julien Cain

Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu, jusqu’au 22 août 2021, BnF I François-Mitterrand, Galerie 2

En transit : photographies de Paul Ickovic, jusqu’au 22 août 2021, BnF I François-Mitterrand, Galerie des donateurs

Saint-Saëns. Un esprit libre, 25 juin - 10 octobre 2021, BnF I Opéra, Palais Garnier

Giuseppe Penone, sève et pensée, 12 octobre 2021 - 23 janvier 2022, BnF I François-Mitterrand, Galerie 2

La Saison des prix, 23 novembre 2021 - 23 février 2022, BnF I François-Mitterrand, Allée Julien Cain

Photographie : illustration, Panoramas, CC BY-ND 2.0