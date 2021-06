Canada : pour les librairies Indigo, 2020 a soufflé le chaud et le froid

Avec 904,7 millions $ CA (615 millions €), la chute est dure, bien que l’atterrissage se fasse avec un peu plus de douceur. Encore que : ce sont 57,9 millions $ CA de pertes de résultat qu’enregistrent les magasins sur le territoire canadien. Cependant, en 2019, l’entreprise accusait le coup de 185 millions $ CA de perte. Au final, la pandémie aura eu des vertus, non négligeables.

QUÉBEC: année 2020 très difficile pour les éditeurs

Et pour cause : c’est la vente en ligne qui a propulsé les résultats. Indigo revendique plus d’un million de nouveaux clients qui sont passés par le site pour leurs emplettes. Et tout particulièrement dans la région du Grand Toronto : au cours des six mois de fermeture qu’ont encaissés les commerces non essentiels, l’enseigne a fourni les clients, tout particulièrement lors des périodes de vacances.

La marque en a même profité, indique-t-elle dans son communiqué associé aux résultats annuels, une nouvelle gamme, plutôt plébiscitée par sa clientèle.

Heather Reisman, la PDG, analyse l’accélération des ventes en ligne comme « une opportunité extraordinaire pour Indigo. Les nouvelles initiatives que nous lançons vont de l’expansion de notre assortiment à la transformation de notre rôle de détaillant en approche omnicanal ».

La reprise « inespérée » qu’a entraînée la covid-19 reste désormais à consolider pour l’exercice 2021…

Mais les chiffres peuvent se montrer facétieux : le résultat consolidé indique en effet 28,3 millions $ CA de pertes sur 2020, contre 7,3 millions en 2019.

Crédits photo : Store Indigo Books & Music, Toronto - Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine (CC0)