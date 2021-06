Une adaptation à venir pour les Livres de la terre fracturée de N. K. Jemisin

Le seuil du million de dollars a été une nouvelle fois allégrement franchi par Sony Pictures Entertainment, rapporte la revue spécialisée Deadline, après l'acquisition des droits d'adaptation de trois polars à venir de Don Winslow.

Cette fois, Sony fait dans la science-fiction, en s'offrant les droits d'adaptation de la trilogie des Livres de la terre fracturée. Celle-ci compte La Cinquième Saison, La Porte de cristal et Les Cieux pétrifiés, tous les trois publiés par les éditions J'ai lu dans une traduction de Michelle Charrier.

Le résumé de l'éditeur pour La Cinquième Saison :

La terre tremble si souvent sur votre monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà produit plus d'une fois : de grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possédez le talent de dompter volcans et séismes, devraient être vénérés. Mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous cacher, vous faire passer pour une autre. Jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, massacre de ses poings votre fils de trois ans et kidnappe votre fille. Vous allez les retrouver, et peu importe que le monde soit en train de partir en morceaux.