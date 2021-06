La mémoire du vent, premier projet éditorial récompensé par la bourse d'Arcane

Les projets de livres d'artiste sont peu soutenus tant sur le plan financier que sur celui de la diffusion, malgré leur importance dans l’histoire de l’art et dans le parcours des créateurs. L’ADAGP et la Société des Gens de Lettres (SGDL) se sont associées afin d’encourager la publication de ces œuvres par une bourse de création.

Les artistes et les auteurs ont été nombreux à répondre à ce premier appel à candidature lancé en 2021. Après une étude approfondie des dossiers, le jury, composé de l’écrivaine Marie Sellier, membre du Comité de la SGDL, de l’artiste Philippe Favier et de l’éditeur Jean Lissarague, a retenu à l’unanimité le projet La mémoire du vent présenté par Bernard Moninot, Renaud Ego et les éditions de la Canopée.

Dans le cadre d'une exposition antérieure, Bernard Moninot proposait déjà d'admirer la « mémoire du vent » : « À l’aide d’un appareil fabriqué spécialement à l’intérieur de 40 boîtes de Petri enduites de noir de fumée a été collectée l’écriture du vent collectée dans différents lieux et paysages du monde : Inde, Mexique, Maroc, Suisse, Iran, France etc... », nous est-il expliqué. « Un instrument de capture des mouvements de l’air permet de faire apparaître l’écriture du vent. Le dessin est transféré sur un Gobo qui est projeté par la lumière directement sur le mur. »

La mémoire du vent (dessins de lumière) galerie Andata-ritorno, Genève, Suisse

Le jury a souligné la belle originalité du projet, la complicité avérée entre l’auteur et l’artiste, la présence d’un éditeur reconnu et un projet à la fois « fou, sérieux et hautement poétique ». Le trio lauréat bénéficiera d’une dotation de 6000 € et de deux années pour réaliser l’ouvrage qui sera édité à 15 exemplaires minimum.

Crédit photo : Projet du livre d'artiste "La mémoire du vent" © Bernard Monnot © Renaud Ego