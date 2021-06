“Publier” des bonbons vegan en forme de clitoris : le Gang du clito frappe fort

La composition de ces « bêtises » met déjà l’eau à la bouche : du sirop de glucose, certes, du sucre et de l’eau, entendu, mais surtout, du jus concentré de raisin blanc, de pomme, d’abricot, de poire et des extraits de plantes. Nous avons là tous les ingrédients réunis du best-seller.

Le Gang du clito propose en effet des paquets de bonbons de 220 g, vendus 6 €, estimant que la nature a horreur du vide, et qu’en matière de phallus, le monde de la friandise s’en est déjà donné à cœur joie. Alors que côté clitoris, tout restait à faire…

Vegan, sans donc la moindre trace de gélatine animale, ils ont le mérite d’être relativement peu mauvais pour la santé, mais surtout de rétablir un peu plus de justice dans ce bas monde.

Alors, oui, 6 € le paquet, cela fait cher la douceur — mais la qualité a un prix.

« En cherchant des bonbons clitoris pour un clip. Je me suis aperçue qu’aucun bonbon en forme de clitoris n’existait sur internet, alors que, lorsque je tapais les mots clés “bonbon pénis” dans google, il y en avait des pages et des pages, des bonbons pénis de toutes les couleurs, de toutes les tailles, et même des sucettes... », indique Julia Pietri.

« Je me suis dit : “C’est pas croyable ! C’est vraiment pas équitable ! Il faudrait au moins qu’un bonbon clitoris existe :-) C’est donc parti de là... Maintenant ça existe ! On peut en rigoler, en manger, en sucer ! On peut en offrir ! Et c’est un outil pédagogique hyper drôle pour ouvrir le dialogue ! »

Le dialogue, on l’ignore, mais le sachet de petites douceurs, certainement. Et côté second degré, on est nourri. Le tout est fabriqué en Allemagne à Herbolzheim – pas 100 % français, donc, mais on s’interrogera surtout sur les raisons de cette délocalisation de la production de friandises.

On ignore si cela fond dans la bouche, et pas dans la main, comme le revendiquent certains concurrents. En revanche, pour les commandes, c’est par ici.

Et oui, il s’agit d’une réclame éhontée pour un produit que la rédaction n’a pas encore eu l’opportunité d’essayer. Mais qui a provoqué un tel éclat de rire qu’on ne peut s’empêcher de partager…