La série Geronimo Stilton diffusée sur les écrans du monde entier, ou presque

Connue pour de nombreuses séries à succès telles que Paf le Chien, La Petite École d’Hélène, Geronimo Stilton, Puffin Rock ou encore L’imagier animé de Koumi, Superights est une société de distribution internationale de programmes destinés aux enfants et à la famille. La société a annoncé la signature de nouvelles ventes pour la série Geronimo Stilton (78 épisodes de 26 minutes) produite par Atlantyca et Superprod.

Atlantyca Entertainment est une société de divertissement transmédia regroupant les divisions Production & Distribution, Licences, Édition, Vente de droits à l'étranger et Atlantyca Live. La société est très reconnue pour la gestion des droits de propriété intellectuelle des marques Geronimo Stilton, Bat Pat et Berry Bees et de toutes les franchises qui y sont liées.

Série comportant au total 3 saisons de 26 épisodes de 26 minutes, soit un total de 78 épisodes, Geronimo Stilton raconte les histoires trépidantes du célèbre journaliste de New Mouse City. Basés sur une idée originale d’Elisabetta Dami, Geronimo et Ben, son neveu, ne manquent jamais un scoop. Prêts à tout pour découvrir de nouvelles informations, leurs recherches les entraînent souvent dans d’incroyables aventures, parfois même dangereuses...

Adaptée de la série de livres éponymes déjà publiés dans 150 pays, la série continue son tour du monde avec de nouveaux contrats signés récemment : Edye, la plateforme en espagnol neutre d’HITN a acheté les droits SVOD pour les États-Unis hispaniques ainsi que pour l’Amérique latine. Le diffuseur public Knowledge Network, au Canada, a acquis les droits linéaires et non linéaires de la saison 1, succédant aux saisons 2 et 3 précédemment achetées. En Afrique, c’est à la chaîne ivoirienne RTI que les droits de diffusion gratuite ont été vendus.

Parmi les nouveautés du catalogue Superights, on trouve Anna & ses amis (78 épisodes de 7 minutes), série adaptée de la bande-dessinée Anna et Froga d'Anouck Ricard, actuellement en production pour France Télévisions. Mais aussi Les Blagues de Toto (52 épisodes de 13 minutes) qui reprend les aventures du célèbre personnage de Thierry Coppée, produit pour M6 par Superprod, Atmosphere Media, Digital Graphics et Planeta Junior, ou encore Patamuse (60 épisodes de 4 minutes 30), inspirée des aventures des personnages des livres éponymes d'Anne Kalicky.