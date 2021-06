Liberté et féminisme : “Un système oppressif pose tout comme acquis

Si la bande dessinée a depuis quelque temps ouvert ses pages à des ouvrages abordant des positions féministes, c’est avant tout parce que des autrices ont décidé de s’y lancer ouvertement. Les RDV de la BD d’Amiens ont choisi un modèle d’exposition comme ils savent si bien faire, en croisant les perspectives, les thématiques et les dessins. De quoi proposer des planches pédagogiques et un parcours extrêmement intelligent.

On y retrouve Ovidie, Diglee, Thomas Mathieu, Juliette Boutant ou encore Aude Mermilliod et de nombreuses autres. « C’est un croisement thématique qui offre toute la pluralité de ces sujets », indique Aude Memilliod, au micro de ActuaLitté. Et si l’exposition fait référence au livre Libres !, le changement de ponctuation, avec un point d’exclamation remplacé par celui d’interrogation, apporte toute la nuance.

« Il est compliqué d’interroger un système oppressif, car il pose tout comme acquis », relève Juliette Boutant. « Pour être libre, cela implique de se rendre compte de ce qui cloche : en fait, la liberté se définit par les points où elle est enclavée », reprend Aude Mermilliod.

« Surtout que les discours maintiennent un état de fait : depuis qu’on a le droit de vote et l’avortement, tout serait fait, tout serait acquis », reprend Juliette Boutant. « En fait, c’est quand on se rend compte d’à quel point on n’est pas libre que l’on peut se battre. »

Un échange à retrouver en intégralité dans notre podcast

