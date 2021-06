Exposition : entrez dans la maison de Jean Cocteau, à Milly-la-Forêt

La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu'il a habitée jusqu'à sa mort, en 1963, appartient à la Région Île-de-France par donation du 11 septembre 2019. L'association a entièrement restauré la maison et l'a ouverte au public à partir de 2010. La maison est composée de quatre pièces de vie (cuisine, salon, chambre et bureau), d'un espace d'exposition et d'un espace pédagogique. À l'extérieur, un jardin et une prairie (non accessible au public) complètent l'ensemble.

Comme chaque année, le visiteur pourra découvrir les pièces de vie de la maison, dans l’état où elles se trouvaient à la disparition de leur propriétaire. Au rez-de-chaussée, le grand salon, largement ouvert sur le jardin et sur la douve, est une plongée dans l’atmosphère particulière créée par les objets insolites et familiers de Jean Cocteau : autour du grand bureau où il écrivait, de grands rideaux d’étoffe rouge créent un écrin chaleureux.

Un véritable bestiaire, issu d’objets qu’il aimait chiner, se déploie : cheval en bois de manège, bouc encrier, hibou, magnifiques antilopes en bronze, coqs ou encore petits volatiles. Une reproduction fidèle du grand dessin de Christian Bérard, Œdipe et le Sphinx, qui fait partie maintenant des collections du Centre Pompidou, a été mise en place. À l’étage, le bureau et la chambre, espaces plus intimes du poète, ont aussi gardé leur mobilier et tous les objets qui en font le charme : encriers, porte-plume et fauteuils baroques sont à découvrir ou à redécouvrir.

Pour la saison 2021, le choix a été fait de prolonger cette atmosphère qui fait le charme de la demeure, en évoquant ce qu’était la maison avant sa transformation. Quelques documents attestent de l’état du temps de Jean Cocteau. Ils ont servi de fil pour les aménagements qui sont présentés. Ainsi, au rez-de-chaussée, la petite salle à manger a retrouvé ses dispositions grâce aux photos disponibles, et le vestibule d’entrée a été aménagé dans l’esprit où il existait : ces pièces, simples et chaleureuses, ont ainsi retrouvé leur couleur…

À l’étage, les dispositions passées de cet espace « de Jean Cocteau » nous sont inconnues. La scénographie, à l’aide de murs très artistiquement composés et de mobilier, vise à reconstituer l’ambiance telle qu’on peut la supposer : la double ouverture des baies, côtés est et ouest, donne une nouvelle lumière à cet étage. L’éclairage a été modifié pour immerger le visiteur dans une ambiance qui évoque celle d’une maison et qui met en valeur les objets et les photographies.

La bibliothèque, le canapé et les sièges, les lampes et les tables ont été placés pour donner au visiteur le sentiment qu’il est chez Jean Cocteau, tout simplement. À l’extrémité du premier étage, là où se situait l’appartement de Madeleine et Louis, les gardiens de la maison, a été aménagée une salle de cinéma à l’ambiance mystérieuse et onirique. Quoi de plus naturel pour projeter les films de Cocteau ?

Informations pratiques

Maison Jean Cocteau

15 rue du Lau

91490 Milly-la-Forêt

01 64 98 11 50

Ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 18h.