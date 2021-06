David-Jonathan Benrubi nommé directeur du réseau de médiathèques de Montpellier 

Michaël Delafosse, maire de la ville et président de la Métropole, accueille cette arrivée chaudement. « Par son érudition, sa riche expérience et son ouverture d’esprit, il réunit toutes les qualités pour donner un nouvel élan à la lecture publique sur notre territoire et offrir de belles découvertes au public des médiathèques. Figures de proue de la politique culturelle métropolitaine, conduite sous l’égide du vice-président à la Culture et maire de Clapiers, Éric Penso, les médiathèques doivent réaffirmer la dimension émancipatrice et démocratique de la culture et du débat d’idées. »

MONTPELLIER: une librairie écolo, à vélo

Issu du corps des conservateurs des bibliothèques, diplômé de la prestigieuse École Nationale des Chartes, David-Jonathan Benbrubi a séduit le jury par sa capacité à présenter un préprojet d’établissement très argumenté et détaillé, démontrant déjà une grande connaissance du territoire, des acteurs culturels, et bien sûr du réseau des médiathèques.

Sa candidature a été retenue à l’issue d’un recrutement très sélectif, parmi un panel de candidatures de grande qualité émanant de professionnels de la culture de toute la France. Ce choix sera définitif au terme du processus de recrutement organisé le 6 mai prochain par l’État, via le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Homme d’une grande culture, tout autant tournée vers les humanités classiques et la littérature que vers le débat d’idées contemporain et la culture scientifique et technique, David-Jonathan Benbrubi aura pour mission, aux côtés de ses équipes, de renforcer le rayonnement du réseau des médiathèques métropolitaines et d’ouvrir ces lieux de cultures à la création artistique et au débat d’idées.