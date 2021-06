David Diop, parrain de Le Château se Livre, festival de La Roche-Guyon

Un salon qui a joué un rôle important dans la diffusion des idées novatrices de l’époque. Le Festival entend donc renouer avec cet héritage, en établissant des ponts entre les genres littéraires et les points de vue, en favorisant l’échange et la rencontre.

Pour la saison 2021, Le château a choisi le thème Frontières pour toutes ses manifestations. Le Festival le Château se Livre explorera donc ce thème en abordant les frontières sous différents angles, littéraires et intimes. Frontières entre réel et fiction, frontières terrestres ou sanitaires, frontières géographiques ou politiques.

Une thématique que l’actualité, avec la crise sanitaire que nous traversons et les flux migratoires auxquels les pays doivent faire face, remet sur le devant de la scène aussi bien en Europe que dans le Monde. Frontières qui plus que jamais invitent à la réflexion et au débat.

Et dans un décor aussi exceptionnel qu’offre le Château avec ses nombreuses salles, salons et jardins, la trentaine d’auteurs invités seront mis à l’honneur tout au long du week-end.

« Je suis d’autant plus heureux d’être le premier parrain du festival littéraire qui doit se tenir au château de La Roche-Guyon que ma spécialité d’enseignant-chercheur à l’université de Pau est la littérature du XVIIIe siècle français. Ce château est associé à des savants et des philosophes des Lumières dont les noms nous sont familiers, Turgot, Condorcet, Adanson entre autres, et je me plais à penser qu’ils ont peut-être fréquenté ce lieu remarquable par son jardin botanique », indique David Diop.

L'écrivain vient par ailleurs de recevoir ce mercredi 2 juin, avec sa traductrice Anna Moschovakis, l'International Booker Prize for Translated Fiction pour son livre Frère d'âme (Seuil, 2018), devenant ainsi le premier écrivain français à obtenir cette récompense.

« Mais l’idée qui me séduit le plus est d’imaginer que des « parades », – ces petites comédies un peu lestes et scandaleuses que l’on s’offrait à jouer entre gens de bonne compagnie –, ont pu être créées à la fin du XVIIIe siècle sur la scène du petit théâtre privé de facture italienne du château. Quelle belle perspective de se livrer de nos jours à des discussions philosophiques et littéraires dans un endroit où, au siècle des Lumières, Madame d’Enville savait l’art de concilier l’étude et le divertissement ! »