Capitalisme magique, le magasin géant Harry Potter ouvre ses portes à New York

Après une aussi longue attente, les organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié. Les visiteurs auront la chance d’être accueillis par un Fumseck de 100 kg planant au-dessus de sweetshirts. Au sous-sol, on retrouvera sa némésis animale Nagini, sifflotant en fourchelang au-dessus de la tête des clients.

Rien n’a été laissé au hasard, et les pièces du lieu sont bourrées de références à la série. Les fans pourront par exemple tester la baguette de leur choix à la manière de Harry dans la boutique d’Ollivander, ou encore s’installer dans une cabine téléphonique du Ministère de la Magie.

Présentée comme le plus grand magasin Harry Potter au monde, la boutique propose quelques 1 300 articles différents, allant du carnet à deux sous aux balais à taille réelle coûtant la bagatelle de 100 $. Pour les gourmands, des reproductions de nourriture magique et de bière au beurre en bouteille (sans alcool) sont également disponibles.

De plus, des chasses au trésor sont prévues pour animer le lieu et agrémenter l'expérience des visiteurs. Enfin, deux aventures en réalité virtuelle sont sur le point d’être mises en place. À l’aide de casques VR, le magasin souhaite emmener ses clients au sein du château magique avec une première expérience intitulé Chaos at Hogwarts, puis les projeter dans le ciel de Londres avec Wizards Take Flight.

D’une taille conséquente, le magasin peut accueillir environ 500 personnes habituellement. Mesures sanitaires obligent, le nombre de visiteurs est réduit de 50 %, de quoi créer de longues files d’attente sur le trottoir.

Via Market Watch

crédit photo : Harry Potter New York