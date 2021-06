Jupiter's Legacy : après l'annulation de la série, Josh Duhamel fait les yeux doux à Hulu    

L’annulation surprise n’a pas dû être une partie de plaisir pour l’ensemble de casting de Jupiter Legacy. À peine arrivée et déjà repartie, la série n’est pas parvenue à convaincre les spectateurs tout en recevant un accueil critique mitigé.

Dans un message publié ce mercredi sur Twitter, Mark Millar a tenu à féliciter l’équipe, saluant le travail accompli. Malgré ces mots d’adieu, l’acteur Josh Duhamel a tenu à enfiler son costume une dernière fois pour tourner en dérision la situation.

Sur Instagram, l’incarnation de Sheldon Sampson a partagé une photo de lui torse nu et regard menaçant, sous-titrant : « lorsque vous êtes largué par Netflix et que vous devez tourner la page », concluant par un clin d’œil au concurrent direct de Netflix « quoi de neuf Hulu ».

Le post, très apprécié par les internautes, ne semble pas pour l’instant avoir eu un effet notable chez les deux géants du streaming…

Rappelons que cette annulation ne marque pas la fin de la collaboration entre Millar et Netflix. La plate-forme s’était assuré une relation de travail de longue date avec le scénariste en rachetant sa société MillarWord il y a trois ans.

Un spin off de la série a ainsi déjà été commandé. Il tournera autour des SuperCrooks, des super vilains évoluant dans le même univers que Sheldon Sampson and co. « On va voir ce que font les super-vilains (...) [qui] sont toujours la partie la plus amusante de toute histoire de super-héros », a déclaré Mark Millar, qui prend décidément la situation avec optimisme.

Via comic book