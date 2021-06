L'édition anglophone tiraillée entre l'économie et ses convictions

En avril dernier, la maison d’édition Simon & Schuster annonçait avoir conclu un contrat de 3 à 4 millions de dollars avec l’ex-vice-président des États-Unis Mike Pence. Une nouvelle qui a été mal accueillie par une partie des salariés du groupe éditorial qui s’est lancé dans une campagne contre la publication de ses futurs textes.

Le mouvement s’est rapidement structuré pour aboutir à une pétition réunissant 200 employés et écrivains appelant à la fin des accords entre la maison et les membres de l’administration Trump. Pour les protestataires, publier ces ouvrages revenait à « reconnaître l'administration Trump comme un chapitre ‘normal’ de l’histoire américaine », et ainsi normaliser les décisions prises durant ce mandat.

L’année dernière, le groupe Hachette avait dû faire face à une vague de colère de la part de ses salariés. Après les propos transphobes tenus par J.K.Rowling, une partie du personnel s’était insurgée et avait menacé d’arrêter de travailler sur son nouveau livre pour enfants, The Ickabog.

Ces actions s’inscrivent dans un débat général autour de la « cancel culture ». Concept désormais également débattu en France et qui consiste à essentialiser une personne à des opinons politiques ou à des propos considérés comme problématique, pour ensuite « l’annuler », lui refuser le droit à la parole.

Dans l’industrie de l’édition, la question de savoir si un livre doit ou non être publié, par rapport aux actions ou aux déclarations de son auteur, n’est pas réellement nouvelle. Mais le sujet semble plus brûlant aujourd’hui que jamais. Pour y voir plus clair, le Guardian a recueilli les propos de plusieurs éditeurs aux sensibilités différentes.

Une question d’immaturité ?

Pour le directeur général de Hachette, David Shelley, il y a une réelle incompréhension de la nouvelle génération d’éditeur, qui ne parvient pas à trouver un équilibre entre conviction politique et travail au sein d’un groupe. L’homme s’étonne ainsi que personne n’ait prévenu ces jeunes arrivants qu’ils « pourraient avoir besoin de travailler sur des livres avec lesquels ils ne sont pas d’accord… Peut-être n’avons-nous pas été assez clairs avec les gens sur le type d’organisation que nous sommes », s’interroge-t-il.

Le PDG explique que Hachette prend ses décisions éditoriales sur la base de deux facteurs : la viabilité commerciale et la légalité. L’ouvrage doit avoir du succès sans contrevenir à la loi, afin d’éviter que le groupe ne soit poursuivi en justice. Ainsi la diffamation ou les discours appelant à la haine sont pour lui immédiatement éliminés du processus. Comme le rappelle le Guardian, en décembre dernier la maison a annulé son contrat avec l'autrice Julie Burchill lorsque celle-ci a tenu des propos islamophobes sur Twitter.

Un autre directeur de groupe, qui souhaite rester anonyme, a confié au journal trouver paradoxale cette volonté des jeunes éditeurs de promouvoir la diversité tout en demandant le retrait d’ouvrages aux propos qui contreviennent à leurs opinions. Il lui semble que certains veulent « choisir leur type de diversité », conclut-il.

Conflit de générations ?

Deux éthiques de travail semblent ici s’affronter. D’un côté, les éditeurs qui perçoivent le milieu à travers un prisme économique et qui considèrent que s’il existe un marché pour un livre, il doit être publié. Argument auquel une partie des salariés mobilisés répond en avançant que le livre n’est pas un produit uniquement mercantile, mais un objet culturel dont l’impact doit être considéré avec précaution. Et qu'une maison d'édition porte aussi certaines valeurs, autres que financières.

Pour Olivia Beattie, éditrice chez Biteback, le débat est souvent présenté de manière biaisée dans la presse. Pour elle, « Tout éditeur avec deux sous de jugeote apprend très rapidement comment séparer ses positions idéologiques personnelles des ouvrages qu’il édite ». Elle souligne que l’industrie compte majoritairement des employés aux sensibilités politiques assez à gauche et que cela rend inévitable le travail sur des ouvrages en contradiction avec ses opinions.

Revenant sur les récents mouvements d’employés, elle affirme qu’il s’agit dans ces cas précis non pas de simples divergences d’opinions, mais d’actes politiques : « [L]’enjeu a pratiquement toujours été de savoir si le livre ou l’auteur est responsable de l’incitation aux préjugés contre des minorités déjà marginalisées et opprimées. » Et de conclure : « Il y a une différence entre travailler sur un livre que vous trouvez un peu nul et travailler sur un livre que vous trouvez répugnant. »

Fantasme et réalité

« Les éditeurs, tout en sachant que la controverse vend, ont toujours exercé le droit de rejeter les livres problématiques », explique Rupert Heath, éditeur chez Dean Street Press. Cet équilibre à trouver entre publication d’ouvrage polémique et droit de regard sur des propos potentiellement dangereux ferait pour lui partie du métier.

Seul réel changement notable, le personnel des groupes, et a fortiori les jeunes recrues, qui ont aujourd’hui des moyens de faire entendre leur défiance face aux choix éditoriaux de leur hiérarchie.

Rappelons cependant à toutes fins utiles que les futures mémoires de Pence comme The Ickabog n’ont pas été annulées et que la carrière en librairie des deux célébrités ne semble pas avoir été affectée par ces manifestations internes aux entreprises.

