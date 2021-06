Les Français, les mots et le numérique : quels usages de la langue ?

L’étude nous apprend que 99% de français pratiquent l’écriture, quel que soit le support pour communiquer avec les autres. Même si l’écriture dans son sens culturel et créatif apparaît désormais comme une pratique moins répandue que l’écriture numérique, elle demeure toujours présente. Mais pour autant, le monde numérique nous a contaminés.

Avec 98% de la population qui envoie des messages numériques, l’écriture confirme son virage numérique absolu. Les pratiques d’écriture les plus usuelles du quotidien sont les e-mails pour 90% des internautes, les messageries instantanées personnelles (81%), les SMS (79%) ainsi que les emails et les messageries instantanées professionnelles (pratiqués tout deux quotidiennement par 70% des utilisateurs). Pour 34% des internautes, le numérique a changé leurs habitudes, ils écrivent plus qu’avant en particulier à cause du confinement, en passant du papier au blog.

Contrairement à l’idée reçue sur le « langage SMS », l’orthographe et la syntaxe restent importantes pour une majorité́ des Français sur tous les supports (SMS, Réseaux sociaux, messagerie). Elles sont particulièrement surveillées sur les emails (70% sont tout à fait d’accord avec l’affirmation « Je fais attention à mes phrases, à ce que j'écris », 77% avec l’affirmation « Je fais attention à l'orthographe de ce que j'envoie »).

JEUNESSE: les rendez-vous de Courbevoie pour les enfants

Les messageries instantanées personnelles et les SMS misent sur l’écriture efficace : « Je vais à l’essentiel » (93%) est l’affirmation la plus en accord avec ces supports, suivie par « Je choisis des phrases courtes » sur les SMS.

Alors que les hommes disent souhaiter aller au plus efficace dans leurs messages, les femmes déclarent faire attention à leurs phrases, à leur syntaxe. Elles sont aussi plus sensibles à l’orthographe : 80% d’entre elles font particulièrement attention aux messages qu’elles envoient contre 73% des hommes ... Le soin apporté à l’écrit est plus féminin que masculin...

Question de générations ?

Les jeunes utilisent les nouvelles technologies et jouent naturellement avec. 41% des 15-24 ans trouvent le langage numérique spontané́ . Les Français âgés ont plus de mal à le comprendre. 30% des 65 ans et + ne sont pas favorables au langage numérique et préfèrent l’éviter. Une tendance que l’on trouve principalement chez les hommes.

L’écriture pour communiquer et partager se fait majoritairement en continu toute la journée (64% pour les SMS, 61% pour les messageries instantanées personnelles, 50% pour les réseaux sociaux). En revanche, l’écriture « plaisir », a plutôt lieu au domicile sur les temps libres (54% pour les articles et critiques, 48% pour les romans, essais, poèmes, etc., 46% pour les carnets, carnets de voyage et notes de réflexion).

L’émergence d’un nouveau langage rapide, enrichi d’une représentation des émotions ? L’instantanéité́ est devenue une sorte de nouvelle valeur, synonyme dans le cadre professionnel d’existence, de dynamisme et d’engagement.

2020 aura marqué les Français par un bouleversement des pratiques médias, vidéos, de communication et l’année de confinement a encore mis à mal la communication en face à face et l’absence de décodage du langage non verbal et corporel.

Écrire vite, et se faire comprendre

Pour pallier cela, de petites iconographies « sympathiques » et enfantines ont pris de plus en plus d’importance dans l’ensemble des communications. Qui n’a pas répondu par un nuage ou un joyeux soleil, ou ponctué un e-mail professionnel d’un avenant petit smiley jaune venant arrondir les angles d’une demande un peu abrupte ?

Les émojis d’origine japonaise qui sont littéralement des images et par extension des émotions se trouvent partout.

Symptomatique de l’écriture numérique, ils sont désormais utilisés par 93% des Français. Décrits comme un moyen de « rendre un message plus sympa » par 61% des Français, ils sont de parfaits vecteurs d’émotions à l’écrit. Ils incarnent en effet à la fois les envies de rapidité́ propres au numérique et le besoin des individus de réagir ou de transcrire plus facilement leurs émotions par écrit.

VOUTCH: le dessin d'humour, un rébus à déchiffrer

Cette propension à une rédaction rapide est d’autant plus répandue grâce aux outils numériques : les individus affirment en effet qu’ils « vont à l’essentiel » et « choisissent des phrases courtes ». Ce sont également des messages courts qui sont le plus souvent échangés, et en général avec des réponses instantanées.

Globalement, la perception des nouveaux modes de communication numériques est plutôt positive : 96% des internautes les trouvent faciles d’utilisation, 92% pensent que c’est un bon moyen de communiquer et partager avec beaucoup de personnes. Pour 74% des internautes, c’est tout de même chronophage, et 59% pensent qu’ils nous coupent de ce qui nous entoure.

Pour ce qui est du langage utilisé sur le numérique, il est globalement compris (79%), mais une majorité́ n’y est pas favorable et préfère l’éviter (59%).

Outre les Emojis qui se sont largement imposés pour scander les différents messages numériques, on constate l’émergence de nouveaux mots qui sont passés dans le vocabulaire commun et de plus en plus utilisés comme : like, podcast, streaming, zoom, uberisation, click and collect ou encore hashtag, etc.

Crédits photo : Siora Photography/ Unsplash