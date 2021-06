Prix littéraires du Gouverneur général : les lauréats

Le palmarès complet des Prix littéraires du Gouverneur général

Romans et nouvelles :

Five Little Indians, Michelle Good, Harper Perennial / HarperCollins Canada

Chasse à l’homme, Sophie Létourneau, La Peuplade

Poésie :

Norma Jeane Baker of Troy, Anne Carson, New Directions Publishing

La société des cendres suivi de Des lames entières, Martine Audet, Éditions du Noroît

Théâtre :

Kamloopa: An Indigenous Matriarch Story, Kim Senklip Harvey, Talonbooks

Cœur minéral, Martin Bellemare, Dramaturges Éditeurs

Essais :

This Red Line Goes Straight to Your Heart: A Memoir in Halves, Madhur Anand, Strange Light / Penguin Random House Canada

Hantises. Carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature, Frédérique Bernier, Nota bene, Groupe Nota bene

Littérature jeunesse - texte :

The King of Jam Sandwiches, Eric Walters, Orca Book Publishers

Lac Adélard, François Blais, la courte échelle

Littérature jeunesse - livres illustrés :

The Barnabus Project, The Fan Brothers, Tundra Books / Penguin Random House Canada Young Readers

Pet et Répète : la véritable histoire, Katia Canciani et Guillaume Perreault, Fonfon

Traduction (du français vers l'anglais) :

If You Hear Me, Lazer Lederhendler, Biblioasis

Traduction (de l'anglais vers le français) :

Océan, Georgette LeBlanc, Éditions Perce-Neige

Photographie : illustration, Photo Phiend, CC BY-NC-ND 2.0