Livre de Poche : la camionnette rouge à nouveau sur les routes !

Voilà six ans déjà que La Grande Librairie de François Busnel était classée comme émission la plus prescriptrice du Parc audiovisuel français. « Pour les libraires et les grandes surfaces culturelles, l’émission est celle qui exerce le plus d’influence sur la vente de livres », se glorifiait France 5. Eh bien, le rendez-vous littéraire peut gonfler le poitrail : un nouveau sondage vient de consacrer l’émission, encore.