L'achat local, un geste politique dont la vague ne “s’éteindra pas du jour au lendemain

Fin mars, l’Institut présentait des données implacables : 123 % de hausse des ventes, un prix moyen qui avait chuté de 15,48 $ à 11,74 $ et un cumul des ventes atteignant 10,5 millions $ CA (7,14 millions €). Ces données, largement connues désormais, sont prolongées par celles du 1er trimestre 2021, qui, si elles restent éloignées de la réalité vécue en 2020, affichent des performances étonnantes.

Plus de 61.000 ventes en janvier, 49.102 en février et 59.301 en mars, il semble que l’embellie poursuive sur sa lancée. En effet, en oubliant l’exceptionnelle réussite de 2020, les données de janvier, février et mars pour 2019 ne laissent planer aucun doute, avec respectivement 31.626, 29.677 et 33.299 ventes. Pourtant, 2019 s’était achevée avec une augmentation de 7 % au global — bien que sur le premier trimestre, en regard de 2018, les résultats flirtaient plutôt avec les 7 %… de recul.

Pour 2020, confirme Katerine Fafard, directrice générale de l’Association des libraires du Québec, « la pandémie a fait augmenter l’intérêt pour ce format, que les libraires vendent à la fois aux collectivités et au détail ». Autrement dit, les librairies n’ont pas été en reste.

Sur ces trois premiers mois, le chiffre d’affaires affiche déjà 2,87 millions $ CA, et même si l’on ne retrouve pas la tendance de 2020, les données restent nettement au-dessus — avec un prix moyen qui, sur la période, a augmenté : 16,95 $ CA contre 1,74 $ sur l’ensemble de l’année 2020.

Alors que les éditeurs ont lourdement accusé le coup l’an passé — la disparition des salons nationaux et internationaux, et les ventes directes réduites à néant — le volet numérique a pu apporter un peu de fraîcheur. Mais qu’en est-il sur ce début d’année ?

2021, “quelque chose s'est installé”

Pour Jean-Benoît Dumais, directeur général de Leslibraires.ca, toute l’ironie tient en ce que « la crise de 2020 nous a fait connaître, plus que jamais, du grand public ». Alors que la coopérative était lancée en 2007, et le site l’année suivante, les premières semaines de la pandémie 2020 « ont provoqué un mouvement d’achat local, plus que jamais. Et les Québécois ont découvert qu’ils pouvaient également acheter local, en ligne ».

Quand le commerce s’arrêtait, le e-commerce prenait le pas, et la plateforme a alors décidé de mettre les moyens dans une communication de masse, notamment par des spots télévisés. Conclusion : « Nous restons, pour ce premier trimestre, sur des volumes cinq fois plus élevés qu’avant. Quelque chose s’est véritablement installé, y compris avec les bibliothèques. »

Selon les chiffres de L’Observatoire, la croissance est de 51 % pour les ventes d’ebooks au premier trimestre de 2021, en regard de la même période de 2020. Autrement dit, 2021 démarre plus fort encore — bien que le cœur de l’activité de téléchargement ait pu démarrer à partir du mois d’avril. « La tendance est la même pour les ventes sur LesLibraires.ca, d’ouvrages numériques, avec 54 % de croissance », confirme Jean-Benoît Dumais.

Un engagement local, “tous formats”

Antoine Tanguay, Président et directeur de l’édition Alto (basée à Québec), souligne que depuis quatre à cinq années, le marché est stabilisé. « Le marché durant la pandémie a évidemment eu des répercussions sur ce format, profitant d’une fierté qui, elle, s’est durablement installée. » De fait, le lectorat québécois s’est bel et bien pris de passion pour… les livres québécois, une spécificité de ce marché avec des marqueurs saillants.

« Les titres qui vendaient 500 à 1000 exemplaires ont augmenté visiblement, montrant une véritable diversification des lectures », pointe Antoine Tanguay. Mais moins de titres qui se vendent à 2000 exemplaires, pour autant. Reste alors que l’engouement pour les commerces locaux, jusque dans le numérique, a gagné la librairie. « Cet intérêt – devenu geste politique – qu’implique l’achat local n’a rien d’une vague : cela ne s’éteindra pas du jour au lendemain », conclut le responsable de la maison.

Acheter, c'est voter, le slogan se confirme. Et pour le démontrer, cette expérience menée par la maison, à l’été 2020 : « Nous avons produit un sac, fait à Québec, dans lequel se trouvaient un livre et un produit local (comme du miel urbain). Le tout avait une valeur d’une soixantaine de dollars, promu comme étant une production locale. Nous l’avons vendu à prix coûtant : rien n’est resté. Preuve, peut-être, que pour les acheteurs nous sommes meilleurs, ensemble. »

L’année 2021 est bien engagée, désormais, et un certain ralentissement dans l’enthousiasme s’observe. Quant au livre numérique, si l’habitude s’est installée, relève Antoine Tanguay avec prudence, il attend les prochains mois pour se prononcer. « Au mieux, on pourra parler d’optimisme, au pire, d’un fossé moins marqué entre les formats… » Et dans tous les cas, d’une réussite pour la lecture.

NB : les valeurs tirées de l'Institut sont exprimées avant taxes, et les volumes incluent les ventes d’ebooks gratuits (sans permettre de distinction) et autopubliés.

