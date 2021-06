Edizioni Laterza : la maison d'édition symbole du Sud fête son 120e anniversaire

« Je pense — observe Giuseppe Laterza, président de la maison d’édition du même nom — que notre entreprise est avant tout une entreprise culturelle innovante », rapporte Isole 24 ore.

C’est ainsi que Giuseppe Laterza définit la maison de Bari, spécialisée en non-fiction et fondée il y a 120 ans, le 10 mai 1901, quand Giovanni Laterza annonce sa création par un manifeste aux lecteurs.

Fondation et rencontre avec Benedetto Croce

Comme souligné dans l’introduction au catalogue historique de la maison d’édition, mis à jour jusqu’en 2020, « la lettre de Giovanni Laterza déclare deux objectifs ambitieux : “faire connaître notre Bari parmi les autres villes d’Italie non seulement comme un emporium industriel et commercial, mais aussi comme un centre de culture” et lancer une initiative éditoriale qui recueille “le meilleur de ce qui est produit littérairement et scientifiquement, dans les Pouilles et en dehors, c’est-à-dire ce qui peut valoir la diffusion de la culture moderne” » : tel était donc l’objectif de Giovanni Laterza lorsqu’il a créé son entreprise culturelle.

Fondée comme une continuation naturelle de la librairie et de l’imprimerie Laterza, il s’agit d’une entreprise familiale encore aujourd’hui : Giuseppe est président depuis 1997 et son cousin Alessandro est PDG.

La rencontre décisive du début de son histoire est celle avec Benedetto Croce (1866-1952), important philosophe et homme politique italien, qui a tracé la « carte génétique » de ce qu’est encore aujourd’hui la maison d’édition, en établissant comme objectifs la qualité, la publication de textes de non-fiction et pas de littérature, et l’ouverture à la culture européenne. Comme on peut le lire dans l’introduction du catalogue, la rencontre avec le philosophe a soudé le destin d’une timide initiative éditoriale provinciale « à l’ambitieux programme du philosophe de construction et de diffusion d’une culture à forte base idéaliste et historiciste ».

L’ouverture aux savoirs de Vito Laterza

Une autre étape importante est celle de l’entrée dans la maison d’édition en 1949 de Vito Laterza, qui crée le réseau « Amis de Casa Laterza », véritable tournant : il s’agit d’une forme de solidarité, y compris culturelle, importante dans l’après-guerre. Cependant, la vraie révolution de Vito Laterza consiste dans l’idée d’élargir les contenus culturels à des courants de pensée qui n’appartiennent plus à la matrice de Croce : de la philosophie et de l’histoire, l’intérêt se déplace vers la sociologie, la linguistique, l’anthropologie. Comme le souligne l’historien Luciano Canfora, « la grande intuition de Casa Laterza a été d’aller au-delà de Croce en innovant le savoir », auprès de La Repubblica.

Entre 1960 et 1980, la maison d’édition change donc de visage et le noyau éditorial de Bari est accompagné par un autre noyau fondé à Rome. D’autres innovations essentielles sont introduites : la construction d’un réseau d’agents pour la promotion dans les librairies et les écoles (plus tard la maison fera partie de la distribution des Messaggerie Italiane), et la fondation à Bari d’une rédaction structurée. En 1963, l’ancien partenariat familial a été transformé en une société par actions, avec des organes administratifs adaptés à une gestion d’entreprise plus moderne.

En 1980 est lancée la collection de non-fiction de qualité, I Robinson, adressée au grand public et l’année suivante est née une autre importante collection, la Biblioteca Universale Laterza. Une série d’ouvrages de portée internationale a été publiée, dont, en 1987, L’uomo medievale, de Jacques Le Goff, qui a inauguré une collection publiant de grands historiens européens tels que Eugenio Garin, Andrea Giardina, Sergio Donadoni, Jean-Pierre Vernant et Rosario Villari.

Vers une culture de plus en plus “européenne”

Ce que l’on pourrait définir comme la « troisième phase » de l’histoire de la maison d’édition se déroule entre la fin du vingtième siècle et le début du nouveau siècle, à travers une approche essentiellement « européenne ». Le choix est celui de publier des livres écrits directement par des auteurs européens, parfois en coédition avec des maisons d’édition du Vieux Continent. C’est le cas par exemple de la collection Faire l’Europe dirigée par Jacques Le Goff et lancée en 1993 dans le but de reconstituer les caractéristiques communes du Vieux Continent à l’aube de l’unification européenne.

Le projet rassemble quatre autres maisons d’édition — Éditions du Seuil, pour la France ; Blackwell, pour le Royaume-Uni ; Beck, pour l’Allemagne ; Crítica, pour l’Espagne — et est suivi par des éditeurs partenaires du Portugal, des Pays-Bas, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Lituanie, de la Turquie, de la Corée et du Japon.

Laterza aujourd’hui : de nouvelles initiatives pour diffuser la culture

Au cours des dernières années, le secteur scolaire et universitaire a été renforcé, d’une part, et, d’autre part, une offre significative de non fiction a été développée, capable de toucher le grand public en introduisant à travers certaines collections — i Robinson/Letture et Contromano — de nombreux titres à la frontière entre la non fiction et la fiction. L’objectif est de traiter de questions plus ou moins complexes à travers les suggestions de l’écriture littéraire.

Le catalogue scolaire a été diversifié et, dans le respect des indications ministérielles, la production imprimée est associée à la production numérique avec la création de plateformes en ligne dédiées au monde de l’école.

Les changements les plus significatifs de ces dernières années appartiennent également à la multiplication des canaux par lesquels la maison d’édition enrichit le catalogue et exprime son expertise. En effet en 2006, le Festival de l’économie de Trente et le Festival du droit de Piacenza ont été lancés, ainsi que les Leçons d’histoire, qui ont remporté un vif succès auprès du public et de la critique. En 2001 ont été lancés les « Presidi del libro » (Sentinelles du livre), une initiative visant à promouvoir la lecture à travers la construction d’un réseau de groupes de lecteurs, désormais répandu dans les Pouilles et dans d’autres régions italiennes.

L’introduction au catalogue nous rappelle enfin que ces dernières années, une nouvelle équipe, majoritairement féminine, a rejoint la maison d’édition, dont Antonia et Bianca Laterza, la cinquième génération de l’entreprise, « ce qui a renouvelé l’activité éditoriale de plusieurs manières », en s’intéressant également au numérique.

Un catalogue de plus de 12.000 titres

Le catalogue compte plus de 12.000 titres et est dédié à Vito Laterza, vingt ans après sa mort. Mais il est aussi dédié à tous les auteurs Laterza : des noms aussi prestigieux qu’Éric Hobsbawm, Nello Ajello, Jacques Le Goff, Tullio De Mauro, Tullio Gregory... L’objectif de la maison est en effet de garantir « un espace d’expression libre qui, en protégeant les raisons de l’entreprise pour en assurer l’indépendance, donne la parole à quiconque, discutant, formant ou informant, essaie de contribuer à la croissance civile de l’Italie », comme le précisent dans l’introduction au catalogue Alessandro et Giuseppe Laterza.

Voici donc, de façon sommaire et synthétique, l’histoire d’une maison qui, tout au long du XXe siècle, a contribué au débat public et à la diffusion de la connaissance, pas seulement dans le sud de l’Italie, mais aussi au niveau national.