Le groupe britannique Bloomsbury acquiert l’éditeur indépendant Head of Zeus

Fondée il y a neuf ans, la maison Head of Zeus s’est peu à peu imposée comme un acteur significatif dans le marché de l’édition de livres numériques, proposant notamment des anthologies et des ouvrages de SF à succès.

Le 31 décembre 2020, l’éditeur avait généré un chiffre d’affaires de 8,6 millions £ sur l’année écoulée. Parmi les auteurs publiés par la maison on retiendra Cixin Liu, auteur de la trilogie Le problème à trois corps, publié en France par les éditions Babel (Actes Sud) dans une traduction de Gwennaël Gaffric.

« Bloomsbury partage les mêmes valeurs littéraires qui nous ont amenés à fonder HoZ il y a neuf ans et nous unissons nos forces en sachant que notre accord fait une différence matérielle pour les deux sociétés et ouvrira la porte à une croissance future et à des opportunités pour tous », a déclaré la maison dans un communiqué.

L’éditeur a ensuite rassuré ses lecteurs, indiquant : « Nous resterons dans nos bureaux de Clerkenwell. Nous conserverons notre indépendance éditoriale et l’identité de nos filiales au sein de Bloomsbury. »

De son côté, le groupe éditorial s’est félicité de cette acquisition que devrait apporter un « solide ajout à la division grand public florissante de Bloomsbury et soutiendrait notre stratégie de croissance à long terme des consommateurs, avec de nouveaux auteurs de haute qualité et une publication efficace dans tous les formats, y compris les ebooks et audiobooks ».